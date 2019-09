'Krig' i Kessler-klanen: Udfordrer Geggo og Linse

Faste seere af 'Familien fra Bryggen' har nok bemærket, at det mildest talt er et pænt stykke tid siden, Mikkel Kessler sidst tonede frem på fjernsynsskærmen sammen med resten af familien.

Programmet kører lige nu på 16. sæson, men det danske bokse-koryfæ har ikke været med, siden første sæson rullede over skærmen tilbage i 2011.

I dag kan Her&Nu imidlertid afsløre, at han snart kan findes foran kameralinsen igen - denne gang som konkurrent til Geggo og Linse. Sammen med hustruen Lea Kessler skal han have sin egen reality-serie på kanalen Xee.

- Vi laver vores eget program, og det kommer snart. Det er ved at blive klippet sammen nu. Det bliver rigtig spændende, siger Kessler til Her&Nu.

Kessler i nærkontakt: - Veninder ville ikke tillade det

Rejste i Afrika

Serien kommer primært til at handle om parrets rejse til Afrika tilbage i juli. Her var deres tre børn, Romeo, Rosa-Lia og fire måneder gamle Helios, også med.

– Mange tror, at man ikke kan rejse med tre børn. Det kan man godt, og det gik fint. Det var en helt fantastisk tur, siger Kessler.

Der er indtil videre planlagt seks afsnit af serien, men Kessler afviser ikke, at der kommer mere i fremtiden.

Nyheden om den nye serie kommer, bare to uger efter at Geggo kunne afsløre, at hun ikke længere er på talefod med sin morbror. Der er altså lagt op til tv-krig i Kessler-klanen.

Cengiz, Lea, MIkkel og Stephanie, da alt stadig åndede fryd og gammen i 2018. Foto: Jonas Olufson

Til efteråret kan Mikkel Kessler desuden opleves på dansegulvet, når han bytter boksehandskerne ud med smoking og laksko i TV2-succesen 'Vild med dans'.

Se også: Geggo og Cengiz i kæmpe brøler