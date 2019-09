Krig i realityland: - Det er fuldstændigt respektløst

Der er iskold luft mellem 'Ex on the Beach'-deltagerne Julie Jørgensen og Tessie Skovly

Der er udbrudt en krig på ord mellem 'Ex on the Beach'-deltagerne Tessie Skovly og Julie Jørgensen, der begge netop nu kan opleves på Kanal 4.

Her går de flere gange hinanden på klingen, men ifølge Tessie Skovly ser man ikke årsagen i programmet. I et opslag på Instagram fortæller den 22-årige realitydeltager, at hun følte sig udstillet grundet sin seksualitet.

'Produktionen har IKKE taget med, hvorfor jeg behandler Julie, som jeg gør. Så det fortæller jeg her, så folk ved, jeg ikke bare er led for at være led. Jeg er biseksuel, og det sprang jeg for første gang ud med i villaen. Julie kom med flere kommentarer derinde, som var rigtig nedladende i forhold til det her med, at jeg var biseksuel, og hun fik mig til at føle, at jeg var 'forkert', og hun gjorde det både alene og foran alle, men det har de ikke taget med', skriver Tessie Skovly og fortsætter.

'Små kommentarer som 'hvordan tror du, vi piger har det, når vi i nærheden af dig nu' ramte mig, meget. Som man kan se i klippet, græder jeg også, fordi hun sagde nogle ting om det emne, som gjorde rigtig ondt, og derfor er stemningen så høj, og derfor bliver jeg så sur.'

Over for Ekstra Bladet bekræfter hun sin udlægning.

- Julie fandt gennem en af de andre ud af, at jeg er biseksuel, og så kørte hun rigtig hårdt på med nogle rigtig grimme kommentarer, siger Tessie Skovly.

Gik helt amok

20-årige Julie Jørgensen kan slet ikke genkende den måde, som Tessie Skovly fremstiller deres konflikt.

- Det er fuldstændigt respektløst, at man lægger sådan et opslag op, siger Julie Jørgensen.

Julie Jørgensen er en del af startcastet i 'Ex on the Beach'. Foto: Janus Nielsen

Julie Jørgensen fortæller til Ekstra Bladet, at hun, Sasja, en af drengene og Tessie sad i loungen og legede en leg. Her spurgte hun Sasja, hvem hun helst ville være sammen med i villaen, hvilket fik en til at stille spørgsmålstegn ved, om hun måtte vælge mellem både drengene og pigerne.

- Så siger Tessie 'hvorfor skulle piger ikke ville have piger?', hvorpå jeg i en sjov kommentar svarer 'det er kun dig, Tessie'. Der var intet i det overhovedet, og hvis man kender mig, så ved man også, at det er ren og skær spas. Jeg mente ingenting med det overhovedet, men hun tolkede det negativt og gik helt amok, siger Julie Jørgensen.

Tarveligt gjort

Ifølge Julie Jørgensen sagde hun også undskyld til Tessie, hvis kommentar ikke var faldet i god jord, og hun bekræfter, at det var hendes ytring, der var skyld i det uvenskab, der herskede de to kvinder imellem.

- Ja, det er det. Men man kan også se i programmet, at vi bliver gode venner igen nogle dage efter, hvor vi står og kysser. Jeg havde jo aldrig nogensinde kysset med en pige, hvis jeg samtidig havde tænkt 'åh nej, hende skal jeg passe på'. Jeg synes, det er mærkeligt, at man trækker en anden person ned for at se bedre ud selv.

- Hvordan har du det med, at hun går ud på sin Instagram og skriver det her. Hun har alligevel over 21.000 følgere?

- Jeg synes egentlig, det er lige meget, hvor mange mennesker det er. Bare det, at hun skriver det, er ikke i orden. Overhovedet. Jeg synes, det er lavt og tarveligt gjort af hende.

Tessie Skovly følte sig nedgjort i villaen. Foto: Janus Nielsen

- Når hun skriver, at du har sagt 'hvordan tror du, at vi piger har det, når vi er i nærheden af dig nu?'. Er det så sandt?

- Hun mangler lige at sige den sidste sætning, der hedder 'hvordan tror du, at vi piger har det, når vi er i nærheden af dig, når du har løjet på den måde'.

- Så det handler ikke om seksualitet?

- Nej på ingen måde. Og jeg fatter ikke, at hun gider prøve på det der.

Tessie: Det ramte hårdt

Tessie Skovly fastholder dog sin version over for Ekstra Bladet. Hun anerkender samtidig, at Julie forsøgte at sige undskyld.

- Det er rigtigt nok, at hun gik rundt og sagde, at hun var blevet misforstået, men det var overhovedet ikke en misforståelse. Overhovedet ikke. Man kan også se i programmet, at jeg sidder og græder, selv om man ikke får at vide hvorfor. Jeg blev rigtig, rigtig ked af det. Det er et ømt emne for mig, siger Tessie Skovly, der fortæller, at det var første gang, hun stod frem omkring sin seksualitet.

- Jeg tror også, det var derfor, det ramte så hårdt, siger hun.

- Julie siger, at du har udeladt den lille detalje, at citatet handlede om, at du har løjet og ikke seksualitet?

- Nej, den var ikke på bordet. Det er jeg slet, slet ikke enig i.

- Hvis hun skulle have et problem med folk, der er biseksuelle, er det så ikke lidt mærkeligt, at hun står og snaver dig et par dage senere?

- Jo, det er faktisk underligt. Jeg ved ikke, hvorfor vi gjorde det. Det er heller ikke, fordi jeg ved, om hun har et problem med folk, der er biseksuelle, men hun gik imod mig med det derinde og talte ikke pænt om det gentagne gange.

Ikke et ondt menneske

Da optrinnet ikke blev vist på tv, kan det være svært at vurdere, hvem der har ret. Men spørger man Line Maria Busk, der også er en del af programmet, så var det ikke hendes indtryk, at Julie Jørgensen gik rundt og forsøgte at nedgøre Tessie Skovly grundet hendes seksualitet.

- Jeg husker, at vi leger en leg i loungen. Sasja spørger, om hun må vælge en pige til at kysse, og så siger Julie 'nej, det er kun Tessie, der er til sådan noget'. Julie er en pige, der nogle gange kommer til at sige tingene lidt for hurtigt, men jeg tror ikke, hun mente det på en ond måde overhovedet, siger Line Maria Busk.

- Var det dit indtryk, at Julie gentagne gange talte nedladende til Tessie omkring hendes seksualitet?

- Det var ikke min opfattelse af det. Jeg ved, at de blev mere og mere uvenner for hver dag, der gik, og så kan man godt gå efter hinanden personligt. Men Julie er ikke et ondt menneske, og eftersom Tessie var så meget efter hende, har hun måske svaret igen, siger hun.

Man kan se dramaet udspille sig i 'Ex on the Beach', der vises på Kanal 4 søndag til tirsdag og på streamingtjenesten dplay.

