Krig mellem eks-venner: Dansk pokerstjerne kræver millionbeløb af Rasmus Nøhr

Stjernekrigen mellem én af verdens mest berømte pokerspillere Gustav Hansen og hitsmeden Rasmus Nøhr nærmer sig sin afslutning.

Mandag og tirsdag var parterne i retten, hvor de afgav vidneforklaring i sagen, der omhandler et lån ydet af Gustav Hansen på knap to millioner kroner til festivalen Danmark Dejligst, som de begge var med til at afholde i 2016.

Festivalen gik konkurs, og i månederne op til hev Rasmus Nøhr flere hundrede tusind kroner ud af virksomheden bag festivalen. Penge, som han overførte til sin private virksomhed, Skrappe ApS, mens Gustav Hansen aldrig har fået en krone.

Når kendte ryger i totterne på hinanden

Pokerstjernen føler sig snydt og kræver på den baggrund 1.136.000 kroner retur fra vennen gennem 25 år.

- Sagsøgte har ikke sikret en ligelig fordeling, men i stedet begunstiget andre kreditorer samt i høj grad sig selv, lød det i retten fra Gustav Hansens advokat Lars Høj Andersson.

Han påpegede, at ansvaret alene tilfalder Rasmus Nøhr, der var direktør i selskabet.

Kostet venskabet

Den spegede sag påvirker tydeligvis begge parter.

- Man bliver jo ked af det. Det er hårdt at være i infight med sin kammerat, men det er også rigtig rart at få sagen belyst, så vi kan komme videre med livet, lød det fra Rasmus Nøhr.

Gustav Hansen var i mange år en del af verdens pokerelite. Foto: Lars Poulsen

Gustav Hansen fortæller, at man har øget kravet mod Rasmus Nøhr, da man blev gjort opmærksom på ekstra tilgodehavender i selskabet. Han lader samtidig ikke tvivl om, at retssagen og eventyret med Danmark Dejligst har kostet dem venskabet.

- Jeg kan klandre mig selv for min naivitet, men man tror på en kammerat, som man har kendt i 25 år. Det var en fejl, og det må jeg så lære af og konstatere, at Rasmus har én kammerat, og det er ham selv. Det er trist for ham, lød det fra Gustav Hansen.

Manglende underskrift

Et centralt punkt sagen var advokaterne dybt uenige i. Både Nøhr og Hansen anerkender, at der var snak om, at Gustav Hansen skulle indgå i selskabets ledelse. De er også enige i, at de aldrig fik færdiggjort papirarbejdet. Derfor mener Gustav Hansens advokat, at pengene bør anses som et lån til virksomheden.

Omvendt mener Rasmus Nøhrs advokat, at Gustav Hansen havde ledelsesansvar i selskabet, og at de to millioner må anses risikovillig kapital.

- Gustav Hansen vidste præcis, hvad han gik ind til, og hvilken risiko der var. Han vidste faktisk måske mere end Nøhr om de økonomiske forhold. Jeg mener ikke, at Gustav Hansen kan kræve beløbet. Det vil være helt hul i hovedet, lød det bramfrit fra Rasmus Nøhrs advokat Noaman Azzouzi.

Gustav Hansen og Rasmus Nøhr, da de i 2016 arrangerede Danmark Dejligst i Odder. Foto: Henning Hjorth

Afgørelse i marts

Han påpegede samtidig, at virksomheden kun er gået konkurs, fordi Gustav Hansen står fast på, at han vil have alle pengene retur på én gang. Derfor er det, i advokatens øjne, irrelevant, at Rasmus Nøhr undervejs har tilbagebetalt husleje og lån til sit private selskab Skrappe ApS, da man aldrig ville kunne honorere pokerstjernens økonomiske krav.

Hvem der får ret afgøres i starten af marts. Men ude foran retsbygningen var det en alt andet end imponeret Gustav Hansen, der havde overværet begivenhederne i det lyse retslokale.

- Jeg prøvede sagligt og sandfærdigt at svare på de spørgsmål, der var fra min egen og Rasmus' advokat, og Rasmus var mere følelsesladet i gennemgangen af sine løgne. Så simpelt kan det siges.

Gustav Hansens advokat har sat 713.000 kroner som mindstekrav i sagen. Rasmus Nøhrs advokat kræver frifindelse.