Krimiforfatter efter overfald på sønnen: - Jeg fik lyst til at slå ihjel

For tre et halvt år siden blev Julie Hastrups søn slået ned. Nu har hun skrevet sig ud af vrede og afmagt

– I et splitsekund fik jeg tanken, at jeg ville finde dem og slå dem ihjel.

Den 52-årige krimiforfatter Julie Hastrup, ’mor’ til drabsefterforskeren Rebekka Holm, der er hovedperson i hendes foreløbigt otte bøger, taler om den efterårsaften i 2016, hvor hendes dengang 15-årige søn, William, helt umotiveret blev slået ned på Nørreport i København, da han var på vej til fodboldtræning.

Kort forinden havde hun på typisk mor-facon sagt farvel til knægten med ordene ’pas nu godt på dig selv’. Og han havde på teenagevis overbærende svaret: ’slap nu af, mor’.

Men bekymringen viste sig desværre berettiget: Klokken var omkring 19, da tre fyre angreb hendes søn bagfra og gentagne gange slog ham. De havde også en hammer med, men snarrådige tililende fik i første omgang tag i dem og forhindrede, at overfaldet udviklede sig fatalt.

Se også: Sangerinde tordner mod TV2: - Det er tyveri

William havde held til at flygte ned i metroen og søgte derpå tilflugt i stormagasinet Magasin, hvor et par vagter sørgede for at få ringet til hans mor, der fluks sørgede for at hente den chokerede og forslåede dreng.

– Vi var heldige, at det fysisk ikke gik værre. Var hammeren kommet i brug, tør jeg ikke tænke på, hvordan det kunne være endt. Vi var også heldige at have en forsikring, der gav akut krisehjælp til voldsofre. Men William var rigtig bange i et par måneder, fortæller Julie Hastrup, der da hun endelig kom i seng den aften, fik en lang række tanker, der faktisk skræmte hende selv.

Forbudte tanker

– Jeg var så optændt af vrede og harme, at jeg i første omgang bare tænkte, at jeg ville finde gerningsmændene og slå dem ihjel. Jeg mener, jeg er et civiliseret menneske, og så er det meget skræmmende at få en så forbudt tanke, men det var urinstinktet, der kom op i mig. Jeg har aldrig oplevet en så voldsom følelse før.

– Siden ændrede det sig til, at jeg ’bare’ ville finde dem og banke dem, og endelig ønskede jeg dem bare fundet og straffet.

Se også: DR-brøler: Siger undskyld til TV2

Det ønske har Julie Hastrup dog ikke fået opfyldt. For ’heltene’, som Julie Hastrup kalder de mennesker, der ilede hendes søn til hjælp, havde ikke held til at fastholde overfaldsmændene.

– Havde de ikke været der, kunne det have endt helt fatalt. Det er en meget skræmmende tanke. De var virkelig hverdagens helte.

– Fordi overfaldet skete oppe på Nørreport og ikke på selve stationen, har der ikke været overvågningsbilleder.

– Det nager mig, at de tre idioter aldrig er blevet straffet. Jeg er også ked af ikke at vide, hvem der hjalp min søn. Dem ville jeg gerne takke, siger Julie Hastrup, der dog har skrevet en tak til dem i sin seneste roman, ’Vildskud’.

Se også: Scorer stort job

Og netop den bog har hun brugt til at bearbejde sine følelser efter overfaldet.

– Jeg har levet frygten ud i min bog. Har bearbejdet det hele på afstand. Det har været en slags terapi for mig.

Stadig angst i maven

– Jeg har skullet arbejde med mig selv og har stadig en angst i maven, når min søn i dag er i byen. Men jeg er heldig, at jeg kan bearbejde det på skrift, siger Julie Hastrup, der glæder sig over, at hendes søn i dag også psykisk er kommet sig efter overfaldet.