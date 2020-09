Krisestemning hos Irina

Tv-personligheden Irina Olsen har et anstrengt forhold til sin far. Det har hun fortalt offentligt ad flere omgange.

Og der er derfor en trykket stemning i familien, da Irina i det nyeste afsnit af tv-serien 'The Olsens' kan fortælle, at faderen har taget kontakt.

- Vores far kontakter os med mellemrum, og jeg tror faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, jeg tror ikke, han kontakter mig, fordi han vil i kontakt med mig, siger Irina i programmet, som du kan se klip fra i videoen over artiklen.

Søsteren Victoria er enig.

- Når han skriver, virker det ikke, som om han prøver at løse noget, det er bare for at minde os om, at han stadig er der. Og jeg tror - til tider er det bare mere provokerende end for at løse noget, siger hun, inden Irina kommer med den benhårde dom.

- Desværre, selv om det er irriterende at sige det, vores familie er bedre uden vores far.

Irina Olsen har ingen kontakt til sin far. Foto: Olivia Loftlund

Irina har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at hverken hun, hendes mor eller to yngre søskende har kontakt til faren. Hun er dog ikke meget for at løfte sløret for årsagen.

- Jeg taler jo ret åbent om mange ting, og nogle gange kan det også være rart at tale om selv de svære ting, men lige emnet med min far, som berører hele familien, er rigtig svært for mig at tale om. Derfor er det også noget, jeg aldrig taler om på mine sociale medier, for jeg har ikke lyst til det. Jeg kan ikke rigtig sige noget uden at blive frustreret, forklarede Irina tidligere i år til Ekstra Bladet.

- Der er nok mange, der står i samme situation og mangler en far i deres liv, men det er stadig så svært at tale om. Jeg har tænkt over, hvorfor det er så svært, og jeg tror, det skyldes, at jeg stadig bliver meget vred over det. Jeg har ikke lyst til at gå i detaljer om, hvad der er sket, men jeg kan sige, at mine forældres skilsmisse for fire og et halvt år siden foregik på en meget grim måde, fortalte hun.

- Det er ikke, fordi vi har taget min mors parti, han gjorde bare nogle ting, som tydeligt viste, at han ikke skulle være en del af vores liv. Jeg ville ønske, det var nemmere, og vi kunne snakke ud, men nogle gange er der bare no way back, og sådan er det her. Desværre.

