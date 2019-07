Krummer tæer over fans

- More excitement! More excitement!, bliver der råbt.

I seks timer har sangeren Christopher gået rundt i Disneyland i Shanghai med et kamera helt oppe i ansigtet. Han har prøvet alskens forlystelser, han har vådt hår og vind i ansigtet, og selv når han spiser, bliver der ikke holdt kamerapause.

Han er faktisk ikke helt klar over, hvad videomaterialet skal bruges til, men han bliver igen og igen bedt om at vise mere engagement, mens han drøner ned ad rutsjebaner og smiler, så det næsten gør ondt i kæberne.

Er det en livevideo på de sociale medier? Bliver det klippet sammen til noget bagefter?

Lige meget hvad så ved Christopher, hvad formålet er: At give endnu et los til den dør, han de seneste mange måneder langsomt har sørget for er ved at falde af hængslerne. Døren ind til det eftertragtede asiatiske marked.

Der, hvor en sang nemt kan blive streamet 50 millioner gange, og hvor man kan udsælge en stadionkoncert for tusindvis af mennesker på bare få minutter.

Den danske popstjerne Christopher er en populær herre i Asien. Foto: Philip Davali

Men også der, hvor fansene, medierne og pladeselskabet forventer noget helt andet af en, end de gør hjemme i Danmark.

- Jeg har virkelig mange gange været på udebane i Asien, fortæller Christopher.

- De vil gerne have mig til at tale kinesisk, og jeg skal have mærkeligt tøj på, og det er bare fuld gøgler, hvor man tænker 'okay, er det også en del af pakken?'.

- Det er hårdt arbejde. Og jeg har nogle gange bidt mig selv i læben af frustration og sagt til mig selv: 'Tænk, hvis der var nogen, der så det, jeg lige havde lavet', siger Christopher.

Stoler på dem

Alligevel er den 27-årige sanger ikke i tvivl om, at hans pladeselskabs afdeling i Kina har helt styr på, hvad det er, han bliver kastet ud i.

- Jeg stoler på dem, når de siger, at jeg skal gøre nogle ting, for de ved, hvordan jeg rammer fansene derude. Og dagen efter, når der står masser af mennesker til ens koncert, så tænker man jo: 'Okay, så giv mig de der Hello Kitty-briller på igen, for det virker jo tydeligvis', siger sangeren.

- Hvis det er måden, jeg kan komme ud med musikken på, så er det det hele værd. Der er ikke noget, der hedder dårlig smag eller pinligt eller at sælge ud. Det er bare på med ja-hatten og afsted, siger han.

- Man skal virkelig lægge sin forfængelighed fra sig, men det kan også noget. Og jeg har virkelig lært noget af at kunne give slip og tænke 'og hvad så?', siger sangeren.

Meget opmærksomhed

For omkring et halvt år siden optrådte 27-årige Christopher med sin sang 'Bad' i et sydkoreansk tv-show, og det har givet meget opmærksomhed.

I slutningen af juni spillede han shows i blandt andet Beijing, Shanghai og Seoul. Sidstnævnte blev udsolgt i løbet af minutter, og da han gik på scenen, modtog han en guldplade for ep'en 'Under The Surface', der udkom i foråret.

I en video på YouTube fra koncerten kan man se, hvordan den danske sanger flere gange knækker midt over i et kæmpegrin, fordi publikum synger højere end ham.

Jo, den blonde popsnedker har allerede en hær af asiatiske fans. De står og venter på ham, når han lander i lufthavnen, de skriger, når de ser ham, de laver hjemmelavede skilte og kan også finde på at bage kager til ham. Og så opfører de sig helt anderledes end de danske fans.

- De kommer hen med bøjet nakke og kysser næsten ens sko og kalder mig Mr. Christopher. De er meget søde og meget ydmyge. Der er ikke nogen, der kaster sig op på ryggen af en, som det godt kan ske herhjemme.

- Der er en helt anden distance. Det er måden, de idoliserer på. De sætter en op på en piedestal, og så er det nærmest gudestatus, fortæller Christopher.

En anden side

Det gælder også den måde, han bliver behandlet på, når han rejser rundt i landene med sit show.

- Selv om man nogle gange godt kan tænke, at det ikke er så stjerneagtigt, alt det, de vil have en til at gøre, så er den anden side af det bare femstjernede luksushoteller og præsidentsuiter og dyre middage.

- Det kan godt være, at det er kyllingefødder, jeg får til middag, men til gengæld er det Beijings dyreste kyllingefødder, jeg sidder og gnasker i. Det er lige før, det er kongestol og krone på. Og det skal man også vænne sig til, for det er virkelig mærkeligt, siger sangeren.

Han har netop skrevet den engelske tekst til musikken til en koreansk tv-serie, og han glæder sig til at se, hvad det kan åbne af døre.

- Det er jo også sådan noget, der kan booste helt vildt, siger Christopher.

Hvis han for alvor får skovlen under det asiatiske marked, så ser fremtiden endnu lysere ud for popmusikeren.

- Hvis man kan ramme folk over hele verden, så er der bare større chance for en langtidsholdbar karriere, siger han.

Singlen 'Real Life' udkom den 19. juli. Musikvideoen til den er optaget i Seoul.