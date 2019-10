Ida From er død som 82-årig

Ida From, der blandt andet forfattede sangen 'To lys på et bord', er død. Hun blev 82 år.

Hun sov stille ind søndag, oplyser familien til Ritzau.

Sammen med sin mand, Bent From, skrev hun over 1000 revyviser. Bent From døde i en alder af 70 år i 1999.

'To lys på et bord' blev sunget af Otto Brandenburg ved det danske Melodi Grand Prix.

