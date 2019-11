Kysseglad tv-læge: - Jeg vil ikke sove alene

Det kan godt være, at Charlotte Bøving har rundet de 52 år. Men når hun er sammen med sin nye kæreste, Christina Jørgensen, er hun kåd som en teenager.

Da det topforelskede par tidligere på ugen mødte op til gallapremiere på julefilmen 'Last Christmas', kunne de hverken holde fingre eller læber fra hinanden. De kyssede konstant, da de tog turen ned ad den røde løber.

- Vi har været sammen i ni uger, og vi har været så heldige, at der har været nogle ferier og sådan noget, som har hjulpet os godt på vej, sagde Charlotte Bøving om det relativt nye forhold.

Parret fortalte, at de ses så ofte, de overhovedet kan, og det betyder en del pendling.

- Men det er det hele værd, sagde Bøving, inden hun igen kyssede løs på Christina Jørgensen.

Det var svært at interviewe det forelskede par. Foto: Anthon Unger

De to turtelduer kan og vil tydeligvis ikke undvære hinanden.

- Jeg har i hvert fald besluttet, at jeg ikke vil sove alene. Så må vi se, hvordan vi løser det, fnisede Charlotte Bøving og fortalte, at parret skal holde både jul og nytår sammen.

Bøving og Jørgensen har kendt til hinanden i fem år, men det var til Dennis Knudsens søns barnedåb, at tv-lægen igen blev opmærksom på Christina Jørgensen, der til hverdag blandt andet arbejder som coach.

Det lykkedes Charlotte og Christina at undlade at kysse hinanden et øjeblik. Foto: Anthon Unger

Charlotte Bøving har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at det netop var samtaler til barnedåben, der gjorde, at hun tog den endelige beslutning om at lade sig skille.

- Vores ægteskab havde skrantet i et års tid. Ingen af os var glade længere. Jeg gik direkte hjem og talte med Pernille efter barnedåben, og vi blev enige om at slippe hinanden. Vi var rørende enige, sagde hun for et par uger siden.

Mens Bøving er blevet meget glad for Christina Jørgensen, har ekskonen, Pernille, fundet sammen med en mand, efter de blev enige om at lade sig skille i september.