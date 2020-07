'Låsby-Svendsen' er død

3. juli 2020 sov Jens Peter Svendsen, som de fleste danskere nok bedst kender som 'Låsby-Svendsen', stille ind. Det fremgår af en dødsannonce, der er underskrevet af familien.

Han blev 90 år.

En nær ven af 'Låsby-Svendsen' bekræfter dødsfaldet over for Ekstra Bladet.

- Det er ufattelig trist. Der findes ingen andre som ham. Han var en meget god mand, siger Karl Schmidt Christensen, der i mange år var nær ven med 'Låsby-Svendsen' og blandt andet var med til at arrangere hans 90-års fødselsdag.

- Det er et stort personligt tab for mig, for vi har haft rigtig mange gode stunder sammen og har krejlet meget sammen igennem årene. Han havde både venner og fjender, men for mig var han en god ven. Men der er ingen tvivl om, at han har gjort mange mennesker sure igennem tiden.

Der hersker ingen tvivl om, at Jens Peter Svendsen ofte var i medierne med mindre heldige sager. I 2014 blev han idømt fem måneders betinget fængsel for økonomisk kriminalitet

Dengang lød sigtelserne på skattesvig og skyldnersvig for tilsammen 58 millioner kroner, men han blev kun dømt for 200.000 kroner.

Han erkendte sig skyldig tilbage i 2014.

Det er nok heller ikke gået manges næse forbi, at Låsby-Svendsen blev kendt for at udleje faldefærdige boliger til familier uden at nævne, at der manglede vand og varme.

Låsby-Svendsen var kendt af alle sine venner som en mand med mange fiduser. Foto: Anita Graversen

Ifølge Karl Schmidt Christensen havde Låsby-Svendsen det skidt i sin sidste tid, efter han kom ud for et uheld i sit hjem, som han aldrig rigtig kom sig over.

- Han brækkede ryggen, og derefter kom han sig aldrig igen. Det er meget trist, siger han til Ekstra Bladet.

- Han er jo en af de sidste originaler, vi har tilbage her i Danmark. Han var Danmarks største krejler, og han havde altid en god historie at fortælle. Han omfavnede virkelig livet, og jeg er sikker på, at han krejler videre deroppe, siger han videre.

Faldt i hjemmet

På Facebook bekræfter Jens Peter Svendsens søn Peter Svendsen dødsfaldet.

'Idag er vores far, farfar og svigerfar blevet begravet. Efter er uheld i hjemmet for 3 mdr. Siden hvor han faldt og pådrog sig 2 brud på rygsøjlen skulle han i en alder af 90 år lære og gå igen, hvilket var hårdt for ham,' skriver hans søn Peter i opslaget på Facebook, hvor han har delt dødsannoncen.

I opslaget bliver det oplyst, at Låsby-Svendsen tilbragte sine sidste dage på Gødvad Plejecenter. Det var en hård tid for ham, fordi han længe ikke måtte få besøg på grund af coronavirussen.

Af samme grund var der ifølge flere nære venner, som Ekstra Bladet har talt med, restriktioner på antallet af mennesker til hans begravelse.

- Det er rigtig trist, for vi fik ikke sagt ordentligt farvel til ham. Det er sgu hårdt. Vi har haft med hinanden at gøre hver dag i lang tid, og det bliver mærkeligt at undvære ham. Så jeg ville meget gerne have sagt ordentligt farvel, siger en nær ven, der går under navnet 'Hestehandler Schmidt', til Ekstra Bladet.

I slutningen af 2019 fyldte Jens Peter Svendsen 90 år og blev her fejret i stor stil af venner og familie på Cafe Børsen i Viborg.

Det var en glad Jens Peter Svendsen, der fejrede sin 90-års fødselsdag på Cafe Børsen i Viborg. Foto: Christian Lykking

Jens Peter Svendsen skabte sig en navn som en vaskeægte krejler, og navnet 'Låsby-Svendsen' får formentlig en klokke at ringe hos de fleste danskere.

I 70 år har skabt sig en stor karriere på at handle med alt mellem himmel og jord på landets markedspladser: Lige fra heste og 'ægte' tæpper til biler og sildeensilage.

Låsby-Svendsen var godt kendt for sine markeder. Foto: René Schütze

I sin sidste tid boede Jens Peter Svendsen i Viborg.

Han efterlader sig to sønner og en datter.