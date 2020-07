Lægens bord: Uden Erik Münster ingen Qvortrup Geisling

I sine velmagtsdage havde Erik Münster et af de bedste arkiver over kendte menneskers helbred i verden, og ifølge tv-lægen Peter Qvortrup Geisling var Ekstra Bladets brevkasselæge et helt unikt forbillede, som var den første i Danmark, der beviste, at journalistik og medicinsk viden kunne gå hånd i hånd.

Erik Münster gik bort tirsdag morgen. Han blev 90 år. Foto: Finn Frandsen

Man kan sige, at uden Erik Münster havde der ikke været en tv-læge ved navn Peter Qvortrup Geisling.

Erik Münster gik bort tirsdag morgen. Han blev 90 år.

- Allerede mens jeg læste til læge og uddannede mig til journalist, var jeg begejstret for de muligheder, som Münster havde vist vejen hen imod. Uanset om det var Ove Sprogø eller Robert Redford, som led af et eller andet, så forstod Münster at brede sygdommen ud, så læserne kunne lære noget af artiklen, forklarer Qvortrup.

Sådan så begyndelsen ud for forfatter, læge og journalist Erik Münster. Foto: Polfoto

På et tidspunkt havde Münster over 50 deadlines om ugen - i Norge troede læserne f.eks., at Münster var norsk, så læst var han.

Peter Qvortrup Geisling har mange gange været i selskab med sin store forbillede, og han har tilmed lavet er portræt af Erik Münster i 'Lægens bord'.