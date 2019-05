Lækker dansk model på rød løber i Cannes

Det hører til sjældenhederne, at der er danske topmodeller på den røde løber under filmfestivalen i Cannes. Men tirsdag aften spankulerede den 26-årige danske Victoria's Secrets-model Josephine Skriver stolt op af den røde løber iført en lyserød nedringet aftenkjole med slids.

Det skete i forbindelse med gallapremieren på Quentin Tarantinos nye film 'Once Upon a Time in Hollywood'. Josephine Skriver delte således rød løber med verdensstjerner som Brad Pitt og Leonardo DiCaprio.

Her poserer danske Josephine Skriver på den røde løber i Cannes foran verdenspressen. (Foto: Ritzau Scanpix)

På sin Instagram har Josephine også delt en lille video, hvor hun poserer i den frække flotte kjole. Til videoen har den danske model skrevet følgende:

'Diamonds are a girl's best friend'.

Hun afslører i øvrigt, at hun inde under kjolen var iklædt undertøj fra lingerie-firmaet 'Victoria's Secrets.

Josephine er i øvrigt født og opvokset i København. Hendes mor er IT-analytiker og hendes far er marinbiolog.

Smukke Josephine på den røde løber fotograferet bagfra. (Foto: Ritzau Scanpix)

Josephine blev allerede opdaget som model, da hun hun var 15 år gammel. Og siden har hun gået på catwalk i mere end 300 modeshows, heriblandt for Chanel, Dolce & Gabbana, Oscar de la Renta og Victoria's Secrets.

Hun har også medvirket i kampagner for mærker som Gucci, Tommy Hilfiger og Yves Saint Laurent.

Herunder kan du se flere billeder af Josephine på den røde løber tirsdag aften: