Lækker i læder: Klaus Pagh fik fræk jakke

– Hvis coronaen rammer mig, så stamper jeg nok af. Måske har jeg kun en måned tilbage at leve i.

Sådan lød det i april fra den tidligere teatermand Klaus Pagh, der i 2018 var ramt af alvorlig sygdom.

Men han er her skam i endnu.

Onsdag fyldte den gamle levemand 85 år.

Og det blev fejret med maner, højt humør og venner og familie samlet om et veldækket frokostbord. Og nøje udvalgte gaver til fødselaren.

– Østersene har vi desværre måttet kassere. De virkede ikke friske, da de skulle åbnes, så dem turde vi ikke spise, men nu er vi i gang med hummersalaten, siger han, da Ekstra Bladet fanger ham midt i fødselsdagsfrokosten.

– Hvordan har du det?

– Jeg har det godt. Jeg har lige fået et par snapse. Det hører sig til den ene gang om året ...

Hustruen, Nan, supplerer således: - Klaus er virkelig blomstret op i tiden op til sin fødselsdag, og nu har han fået et par snapse.

– Du er vel også blevet ’begavet’, Klaus?

– Bestemt. Jeg har fået en helt speciel læderjakke med Hawaii-piger på. Jeg tror ikke, der findes andre af den slags her i Danmark. Min ekskone Susan har købt den i London, fortæller han og forsætter med at remse op fra gaveregnen:



De senere år har Klaus Pagh døjet med alvorlig sygdom og har flere gange troet, at enden var nær, men i går kunne han fejre sin 85-års fødselsdag. Privatfoto

– Min hustru, Nan, har givet mig et meget smukt sølvarmbånd, og så har jeg også fået sådan et fuglehus, hvor jeg kan fodre fuglene på terrassen. Jeg holder meget af at sidde derude og kigge på dem, siger han, inden gæsterne og delikatesserne på bordet igen kalder på ham, så fejringen kan fortsætte.