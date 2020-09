Læssø forelsket: - Hun anede ikke, hvem jeg var

Christopher Læssø er en travl mand for tiden.

Udover prøver på 'Robin Hood' er han vært på TV2's nye store fredagsshow 'Den vildeste danser'. Og så er han smaskhamrende forelsket og prøver efter bedste evne at finde så meget tid i sin pressede kalender til sin nye kæreste.

Det er Se og Hør, der skriver, at den 35-årige skuespiller og tv-vært har fundet kærligheden. Overfor Ekstra Bladet bekræfter Læssø den gode nyhed, som ikke er helt ny.

- Jeg har haft en kæreste siden februar, siger Christopher Læssø om den islandske kvinde, der har stjålet hans hjerte.

Hvad hun hedder, og hvordan hun ser ud, vil han gerne holde for sig selv.

- Det er stadig lidt nyt, og det er svært at lade noget vokse, hvis der er øjne på udefra, siger han.

Christopher Læssø og Karina Frimodt fik sammen en tredjeplads i 2019-udgaven af 'Vild med dans'. Foto: Mogens Flindt

Helt almindelig

Skuespilleren vil dog gerne fortælle, at han mødte sin 26-årige kæreste helt tilfældigt en aften i byen.

- Det var før corona! Pludselig stod hun der og så dejlig ud. Vi faldt i snak, og så havde jeg nogle venner, der skulle gå. Jeg fik hurtigt hendes nummer og spurgte, om vi skulle drikke kaffe en dag. Det ville være rart at se hende, når der ikke var så mange omkring os, fortæller han.

Kaffe blev til kæresteri - og noget af det, Christopher Læssø er rigtig glad for, er, at hans kæreste ikke kendte noget til ham og hans erhverv.

- Hun er helt almindelig. Hun arbejder som klinikassistent hos en tandlæge. Hun anede ikke, hvem jeg var, så jeg skulle ikke forklare alt muligt. Det var helt vildt rart, siger Christopher Læssø.

Under nedlukningen af Danmark havde parret god tid til at lære hinanden at kende, og det nød de.

- Det var virkelig positivt, at jeg for alvor kunne fordybe mig i andet menneske. Det tror jeg er meget sundt, siger skuespilleren, der er fuld af lovord om sin islandske kæreste, der bor i Danmark.

- Hun er ekstremt ærlig og jordbunden. Og så siger hun sin mening. Hun tager ekstremt meget ansvar for sit eget liv, og så er hun meget moden af sin alder, siger han glad.

På fredag er der finale i 'Danmarks vildeste danser'. Derefter får Christopher Læssø lidt mere tid til at nyde kærligheden.