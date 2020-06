Lagde sin far på is

Musikeren Bro talte i en periode på næsten to år slet ikke med sin far, fordi en twist om fodbold kom imellem dem

Sangeren Kevin 'Bro' Andreasen blotter sig i en ny Viaplay-dokumentar 'Kevin bygger Bro', hvor han fortæller om livet som musiker, men også lukker folk ind i privatsfæren og fortæller om eksempelvis bruddet fra Elina Dahl og den angst, der fik ham til at blive indendøre.

Og i de nye afsnit, der ramte Viaplay i går, fortæller Bro om en trist periode i sit liv. Igennem næsten to år talte han ikke med sin far over noget så banalt som fodbold.

- Der var lige en periode, vi ikke snakkede sammen, fordi jeg skiftede til en anden klub og spillede fodbold og senere stoppede. Hans hjerteklub er B77, der også er min hjerteklub. Da jeg stoppede der, blev vi ikke så gode kammerater bagefter. Jeg tror ikke, han var så tilfreds med, at jeg valgte fuldtidsmusik frem for at spille i den lokale klub i Rødovre. Så vi talte ikke sammen i et til to år, fortæller Kevin Andreasen i dokumentaren.

Han giver også sig selv en del af skylden for pausen mellem far og søn.

- I de to år, eller halvandet år, der får man nogle sms'er, hvor man skriver lidt frem og tilbage. Jeg ved ikke, om det var, fordi jeg ikke var voksen nok til at svare. Det kan også være, jeg bare skulle have en pause fra alt, hvad der hed fodbold og farmand lige på det tidspunkt.

Faren husker også tilbage på den triste periode.

- Det er selvfølgelig sørgmodigt, at vi ikke så hinanden i de år, det er selvfølgelig ikke så fedt at tænke tilbage på, og selvfølgelig savnede jeg ham. Det er klart, siger han i dokumentaren.

Nossede sig sammen

Ifølge Kevin Andreasen ændrede det sig, da han tænkte over, hvad han egentlig havde gang i. Han begyndte at tænke på, hvordan han ville have det, hvis der skete hans far noget.

- Jeg fik så nosset mig sammen til at svare ham, for der kan gå én dag, han bliver kørt ned, og så står jeg og stortuder, fordi jeg ikke har fået snakket med ham, siger 'Sydpå'-hitmageren og tilføjer:

- Så jeg vil hellere have kontakt til min far. For en eller anden dag kan det være, han ikke er her mere, og så står jeg med en eller anden skyldfølelse, at jeg kunne have været der for ham.

'Kevin bygger Bro' kan ses på Viaplay.

