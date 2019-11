Lagt for had efter chok-brud: - Det er rigtig hårdt lige nu

Det har været et hårdt døgn for Bubber, siden han offentliggjorde, at han skal skilles fra sin kone og venter barn med en ny kvinde

Torsdag smed 54-årige Bubber en bombe, da han fortalte til Ekstra Bladet, at 28 års ægteskab med hans kone, Christina 'Ibsen' Meyer, er slut.

Samtidig kunne han fortælle, at han nu venter barn med en ny kvinde.

Siden da er det væltet ind med reaktioner fra danskere på de sociale medier, der alle har en mening om Bubbers overraskende udmelding. På Ekstra Bladets Facebook-profil er det dagen igennem strømmet ind med kommentarer.

'Jeg er intet mindre end chokeret. Det er noget af det mest utilgivelige! Hvad bilder han sig ærligt ind at byde sin familie det dér?! Havde jeg været hans datter så var han afskåret fra mit liv, og ikke tale om jeg skulle have kontakt med den nye 'søskende'. Skam dig, Bubber!', skriver en kvinde eksempelvis på Facebook.

'I guder - også far i den alder. Hvor er det for meget', skriver en anden, mens flere dog også sender støttende og positive ord i retning af den kendte tv-vært.

'Meget privat sag som Ekstra Bladet tager op der, og som mange danskere har en uforbeholden mening om. Tyv tror, hver mand stjæler. Lad dog både Bubber og familien være - ingen af dem bliver lykkeligere af, at de enten bliver svinet til eller hædret', lyder det i en tredje kommentar.

Læser ikke kommentarer

Da Ekstra Bladet taler med Bubber fredag for at høre, hvordan han har det, efter at nyheden har ramt offentligheden, er han tydeligt berørt.

- Jeg ved ikke, hvordan jeg har det. Jeg synes, jeg har sagt nok. Nu kører den, og den er ude, og det er jo selvforstærkende, siger han stille og forklarer, at han bevidst har holdt sig fra at læse kommentarer på nettet.

- Jeg holder mig helt fra kommentarer fra sociale medier. Jeg har også kun Instagram - ikke Facebook. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge det (kommentarer på de sociale medier, red.) til, så det læser jeg ikke, siger han videre.

Bubber og 'Ibsen' blev gift i 1991. Nu er de gået fra hinanden. Foto: Mogens Flindt

Bubber lægger da ikke skjul på, at han har haft et hårdt døgn, efter det er kommet ud i offentligheden, at han og 'Ibsen' har valgt at gå hver til sit under turbulente omstændigheder.

- Det er hårdt. Det er rigtig hårdt lige nu, siger han, inden han understreger, at han ikke vil fortælle mere om skilsmissen på nuværende tidspunkt.

Ikke hendes skyld

Torsdag bekræftede Bubber over for Ekstra Bladet, at han og Christina 'Ibsen' Meyer skulle skilles.

- Vi har haft rigtig mange gode år sammen, og der er så mange følelser i det her. Jeg ønsker virkelig ikke at såre nogen mere, end jeg allerede har gjort, sagde han stille.

- Jeg er meget berørt af det, og det er svært at tale om. Det tror jeg, at alle, der har prøvet det, ved, sagde han videre.



Bubber fortalte i den forbindelse også, at han har mødt en ny kvinde, men at hun ikke har noget med selve skilsmissen at gøre.

- Men det er ikke grunden til noget som helst. Og det er vigtigt for mig at sige. Men det er så privat, det her, at jeg ikke har lyst til at sige mere, siger Bubber.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Christina 'Ibsen' Meyer, der oplyser, at hun ikke har lyst til at udtale sig om skilsmissen, og at hun lige nu fokuserer på parrets fælles børn.

