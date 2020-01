Lagt for had efter ufattelig tragedie: - Det chokerer mig virkelig

For bare fire dage siden fortalte Julie Lieberkind, der blandt andet er kendt fra 'Paradise Hotel' og 'Divaer i Junglen', at hun og hendes familie hen over julen var blevet ramt af en forfærdelig tragedie.

Hendes søster Patricia, var gået bort efter længere tids sygdom - blot 26 år gammel. Siden hun var 19 år, har søsteren vidst, at hun havde den alvorlige sygdom ALS, der langsomt tapper kroppens muskler for styrke, og sygdommen endte med at koste hende livet i en alt for tidlig alder.

Efter de tragiske nyheder om Julie Lieberkinds søsters død, som realitydeltageren har valgt at dele ærligt ud af på de sociale medier, har hun dog modtaget en række grimme beskeder.

Det sker, efter hun nytårsaften delte et billede, hvor hun var fint klædt på og fejrede nytårsaften trods den store sorg, hun og familien lige nu går igennem.

Til Ekstra Bladet fortæller Julie Lieberkind, at hun er chokeret over alle de grimme kommentarer, der er blevet sendt hendes vej.

- Folk skriver for eksempel 'din søster døde for to dage siden, og du holder nytår, wow'. Der er flere, der har skrevet noget i den stil, siger hun og fortsætter:

- Jeg forstår ærligt talt ikke, hvordan folk kan finde på at skrive sådan. Det chokerer mig virkelig. Det nytter ikke noget at aflyse sine nytårsplaner, fordi man er i dyb sorg. Det gør selvfølgelig ufatteligt ondt på mig, men det er min måde at håndtere det på. Hellere prøve at få det bedste ud af det, frem for at sidde alene derhjemme og være ked af det, siger hun.

Her ses Julie Lieberkind under sin deltagelse i 'Paradise Hotel' sæson 14. Foto: Janus Nielsen

Svarer kritikere

Derfor er Julie Liberkind da også uforstående over for den hårde kritik.

- Jeg kan ikke forstå folks kritik. Jeg synes, det er respektløst at skrive på den måde, og det gør mig både vred og ked af det på samme tid, siger hun ærligt.

Julie Lieberkind har bevidst valgt at svare nogle af de personer, der har skrevet til hende på de sociale medier. Her har hun blandt andet skrevet, at dem, der skriver grimme ting til hende i kølvandet på dødsfaldet burde 'skamme sig'.

- Jeg har valgt at reagere på det, da jeg ikke synes, det er i orden. Det er vigtigt for mig at pointere over for folk, at jeg selvfølgelig er i dyb sorg, lige meget om jeg holder nytår eller ej.

Det er dog ikke kun negative beskeder, Julie Lieberkind har fået i kølvandet på det tragiske dødsfald.

- Jeg har fået mange søde kommentarer. Min stedmormor skriver blandt andet, at 'det er i Patricias ånd', at jeg selvfølgelig skal fejre nytår. Og der er en masse andre folk, der skriver, at de godt forstår mig, siger Julie Lieberkind, der trods de forfærdelige omstændigheder havde en god nytårsaften:

- Den var udmærket, trods omstændighederne. Jeg fejrede den med noget familie og min bedste veninde