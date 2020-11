Lagt for had for slankereklame: - Jeg er chokeret

Anne Gadegaard og en række andre influencere får heftig kritik for at reklamere for slankeproduktet Nupo. - Meget problematisk, lyder det fra ekspert

En række influencere er havnet i kraftig modvind, efter de på deres sociale medier har reklameret for Nupo og deres slankeprodukter.

En af dem er den tidligere MGP-stjerne Anne Gadegaard, der har fået heftig kritik, efter hun de seneste dage har reklameret for slankepulver fra virksomheden til hendes 69.000 følgere.

- Det sænker kalorieoptagelsen med cirka 800 kalorier, og det forebygger sult, sukkercraving og overspisninger. Produktet er virkelig godt, hvis du skal til en fødselsdag eller et bryllup, hvor der er en masse lækker mad inden. Tager du det, gør det, at du ikke spiser lige så meget, lød det fra Anne Gadegaard om produktet i en story på sin Instagram-profil.

Af kritikere på de sociale medier bliver reklamen blandt andet kaldt 'usmagelig', 'skadelig' og 'direkte livsfarlig'.

En af dem, der er gået til tasterne i den forbindelse, er influencer og debattør Nikita Klæstrup, der langer ud efter influencere, som reklamerer for slankeprodukter som Nupo og samtidig opfordrer sine egne følgere til at stoppe med at følge folk, der laver den slags reklame.

- Det er vildt problematisk, og det sender et helt forkert budskab. Som influencer skal man passe på med det narrativ, man putter ud i verden, siger hun til Ekstra Bladet og fortsætter:

- At reklamere for et produkt, der sælger sig selv på at undertrykke følelsen af sult, er ikke i orden. Sult bliver fremstillet som en dårlig følelse, der skal modarbejdes, og det er enormt skadeligt. Der er mange unge kvinder og mænd, der har et problem med deres selvbillede, og de kan være i et grænseland, hvor de har problemer med at spise, og her kan det være et problem at skabe en følelse af, at du kan tage det her middel, og så skal det nok blive godt.

Nikita Klæstrup er en af dem, der er gået til tasterne i forbindelse med Nupo-debatten. Foto: Per Lange

Ifølge Nikita Klæstrup er det problematisk, at influencere reklamerer for et produkt, der bygger på folks usikkerheder.

- De sælger et produkt, der bygger på påstanden om, at du ikke er god nok, som du er. De sælger på usikkerhed, og det synes jeg, at vi som influencere er nødt til at sige fra overfor, siger hun og fortsætter:

- Jeg føler ikke, at det kan være rigtigt, at man som ungt menneske skal eksponeres for det her. Det her er noget, enhver usikker teenager kan anskaffe sig, og jeg er chokeret over, at der er danske influencere, der har sagt ja til at reklamere for det her. Det er så let tilgængeligt, og det gør det endnu mere skadelige for unge mennesker, der har det svært.

'Meget problematisk' Reklamerne vækker ligeledes bekymringer hos eksperter. Til Ekstra Bladet fortæller Sabine Elm Klinker, der er vicedirektør i Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade, at sådanne reklamer er meget problematiske. - Vi synes, det er problematisk, at normalvægtige eller slanke reklamerer for slankemidler. Det er med til at give en idé hos unge og også hos voksne om, at man kan komme til at se ud, som de gør, ved at bruge de her slankemidler, siger hun og forsætter: - Det her med at reklamere for noget, der skal hjælpe en til at tabe sig, når man er normalvægtig eller slank, er problematisk, fordi det bakker op om det meget slanke ideal og en idé om, at vi hele tiden skal arbejde på, at vores krop ser anderledes ud, end den gør. Ifølge Sabine Elm Klinker kan sådanne reklamer for nogen også være medvirkende til at skabe en spiseforstyrrelse. - Det er jo ikke, fordi opslaget i sig selv får folk til at få en spiseforstyrrelse. Der er ikke en direkte sammenhæng på den måde. Men hvis man allerede er ude i de baner, bliver man bekræftet i, at man skal gøre noget mere, og at en slank krop skal slankes yderligere, eller at man skal bruge medikamenter for at holde den vægt, siger hun og fortsætter: - Det giver luft under vingerne til det her ideal om, at man skal tabe sig, og idéen om, at hun er slankere end mig, så hvis hun skal tabe sig, så skal jeg også. Så på den måde støtter det op om det ideal, der kan være med til at udløse en spiseforstyrrelse, og derfor kan det være skadeligt, siger hun videre. Den slags reklamer kan ifølge Sabine Elm Klinker derfor potentielt være meget skadelige. - Selvfølgelige er det ikke én til én, men en spiseforstyrrelse starter ofte med en slankekur, og sådanne reklamer kan gøre, at man bliver mere modtagelig over for at modellerer sin krop med forskellige ting, siger hun og tilføjer: - Der er mange, der får lavt selvværd, fordi de hele tiden bliver mødt med billeder af flotte, slanke kvinder, og de prøver at leve op til noget, de ikke kan leve op til, og det skaber en følelse af at være forkert. Det bliver endnu mere intensiveret med sådanne reklamer, siger Sabine Elm Klinker og kalder på klarere retningslinjer for reklame på sociale medier.

Nupo: En del af større markedsføring

Til Ekstra Bladet fortæller Malou Bastkjær Christensen, der er Head of Marketing & E-commerce hos Nupo, at brugen af influencere for dem er en del af en større markedsføringsplan.



'Vi anvender influencers som en del af en større markedsføringsplan, hvor brugen af influencers faktisk fylder ganske lidt i den samlede plan. Influencers er interessante, fordi de kan sætte deres helt egne ord på den oplevelse, de har med produktet', skriver hun i en mail.

Anne Gadegaard er en af de influencere, der de seneste dage har reklameret for Nupo og har fået hård kritik for det. Foto: Mogens Flindt

Hun er uforstående over for, at deres reklamer af flere bliver kædet sammen med en risiko for spiseforstyrrelser.

'En spiseforstyrrelse er oftest forbundet med en psykisk udfordring. Vores markedsføring er naturligvis ikke målrettet mennesker, der har en psykisk udfordring. Vores produkter henvender sig til de 51 procent af den voksne danske befolkning, der enten er overvægtig eller svært overvægtig, og sekundært til den store målgruppe, der ønsker at vedligeholde en sund vægt', lyder det fra Malou Bastkjær Christensen.

I siger, markedsføringen er målrettet voksne mennesker - men er det ikke problematisk, at mange af influencerne - herunder Anna Gadegaard, som er tynd og slank - henvender sig til mange unge følgere? De kan jo evt. blive påvirkede af det i negativ retning?

'Vi har indgået et samarbejde med et bureau, som er blevet oplyst om, hvad vores hensigter med kampagnen er. Og det er ikke at ramme et publikum under 18 år, ej heller at ramme et publikum der har en psykisk lidelse i form af en spiseforstyrrelse', lyder det fra Malou Baskjær Christensen i en mail.

Hun erkender dog, at reklamen kan have ramt skævt og en anden målgruppe, end der egentlig var tiltænkt.

'Det er selvfølgelig beklageligt, at kampagnen har ramt et yngre segment, end vi har til hensigt, og derfor har vi også trukket resten af kampagnen', skriver hun og fortsætter:

'Vi kan aldrig sikre, at digitale medier, en tv-reklame, en busreklame eller lign. rammer i den ønskede målgruppe, på lige fod med at en reklame for energidrik kan ramme en målgruppe under 16 år, en alkohol-reklame rammer et segment under 18 år eller en alkoholiker, at en spillereklame rammer under 18 år – eller en ludoman - eller en chokolade-reklame rammer en overvægtig person, der i forvejen kæmper med sin vægt og kalorieindtag', siger hun videre.

Kritikken er usaglig Hos Nupo er de i den grad også havnet i stormvejr på deres sociale medier, efter en reklame for produktet Nupo Diet på de sociale medier lød som følger: 'Har du prøvet beregneren, der giver en indikation af hvor mange dage det vil tage at nå dit mål, med et kalorieindtag på ca. 700 dagligt?', lød det i reklamen. Det fik i den grad kritikerne til tasterne, men hos Nupo er de uforstående over for den del af kritikken. 'Vi synes, kritikken er aldeles usaglig. Hvis kritikeren havde gjort sig den ulejlighed at sætte sig ind i, hvilket produkt der kritiseres, havde de.t også været tydeligere, at det omhandler en følelsesmæssig personlig holdning og ikke fakta', lyder det i en mail fra Malo Baskjær Christensen 'Jeg skal understrege, at Nupo Diet, som der refereres til, er udviklet af læger og professorer på Hvidovre Hospital og har mere ned 35 individuelle kliniske studier, der påviser et markant vægttab, der ikke er sundhedsskadeligt', lyder det videre. Hun understreger, at produktet ikke er sundhedsskadeligt, som mange af kritikerne påpeger. 'Da Nupo Diet indeholder en fuld næringsprofil, når det anvendes efter ansvisning, er det ikke sundhedsskadeligt for en overvægtig at indtage så begrænset kalorier om dagen, tværtimod', skriver hun og fortsætter: 'En række af disse kritikere tapper ind i debatten, hvor der er et stort publikum for at promovere deres egen person og forretning som fx trænings- og livstils- 'eksperter”'hvor holdningen er, at man bare skal spise sundt og dyrke motion. Hvis det var så enkelt for alle, ville der ikke være 51% der var overvægtige', skriver hun videre. Vis mere Luk

Anne Gadegaard er trods gentagne forsøg ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelse.