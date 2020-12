Lagt for had i udlandet: 'Undskyld'

Det vakte stor opsigt og heftig debat, da realitystjernen Türker Alici i sidste sæson af 'Paradise Hotel', der blev sendt i foråret, blev smidt ud af programmet, efter han havde kastet en vandflaske mod 'Paradise'-deltageren Sarah Dohn.

TV3 valgte at smide ham ud med henvisning til, at de ikke tolererer vold, og i kølvandet på episoden var Türker Alici flere gange ude offentligt og sige undskyld.

Men nu har sagen fået uventet liv. Blandt influencere i Sverige bliver et klip af hændelsen nemlig lige nu delt vidt og bredt, og det har ført til, at Türker Alici har modtaget en lang række grimme beskeder.

I den forbindelse er Türker Alici gået til tasterne om sagen på sine sociale medier.

'Jeg har aldrig flovet mig mere i mit liv end den episode. Og den vil højst sandsynlig jagte mig resten af livet. Men sådan er det desværre. Tingene kan desværre ikke laves om', skriver han blandt andet på sin Instagram-profil, hvor han igen siger undskyld for sine handlinger:

Türker Alici er blandt andet kendt fra 'Paradise Hotel' og 'Robinson Ekspeditionen'. Foto: Nent Group Danmark

'Vores svenske naboer har set videoen fra 'Paradise', men jeg har en fornemmelse om, at de tror, det er sket her og nu fornylig. Det er sådan set også fint nok, fordi det der skete er lang fra okay! Jeg vil på offentlig basis endnu engang sige undskyld', skriver han videre.

Vil stå ved det

Til Ekstra Bladet fortæller Türker Alici, at der er en særlig grund til, at han har valgt at skrive om sagen på de sociale medier igen og samtidig sige undskyld endnu engang.

- Jeg synes, man skal stå ved sine handlinger og stå ved, at der er konsekvenser af det, man gør. Jeg har mange følgere på de sociale medier - specielt unge drenge, og jeg vil ikke have, at de tror, at det er okay at gøre sådan her over for nogle mennesker, for det er det ikke, siger han til Ekstra Bladet.

- Derfor føler jeg, at det er på sin plads, at jeg siger undskyld igen. Jeg kan ikke blive ved med at ignorere det, når jeg har så mange unge følgere. Jeg vil sige højt, at jeg også begår fejl, og at jeg står ved dem.

Türker Alici, der sammen med sin gode ven Ninos ejer donutbutikken Bronuts, fortæller, at han de seneste dage er blevet bombarderet med beskeder fra svenskere, der har set klippet.

- Det startede med, at der tikkede et par beskeder ind i forgårs, hvor folk skrev, at jeg var et svin og en kvindemishandler, og så tænkte jeg, at der nok var et par stykker, der havde set det her klip, siger han og fortsætter:

- Men så viser det sig, at det er blevet et samtaleemne blandt influencere i Sverige. Jeg kunne se, at der er en kvinde, der har over 300.000 følgere, der har delt det, og klippet florerer på flere sider, hvor der er flere millioner, der følger med.

Her ses Sarah Dohn efter episoden i 'Paradise Hotel'. Foto: Nent Group Danmark

- Det er jo lang tid siden Ifølge Türker Alici går det ham på, at dem, der skriver til ham om hændelsen, ikke kender ham eller detaljer om episoden. - De tror, det er sket nu og her. Det er jo lang tid siden, at det her skete, og det har været oppe at vende i Danmark, og Sarah og jeg har talt om det for længst, og vi er gode venner, siger han og fortsætter: - Det ændrer ikke på, at det, der skete, ikke er acceptabelt, og det var ikke okay. Derfor bukker jeg mig også gerne endnu en gang i støvet. Det var en kæmpe fejl. Men det er ikke sådan, jeg er som person, og derfor er det heller ikke fedt, at det blusser op et sted, hvor folk ikke kender mig, for for mig var det et overstået kapitel, og der er nogle af kommentarerne, der er meget stride.

