Endnu et gammelt realityklip får det til at gløde i Sverige

Mathias Severinsen deltog i 2018 i 'Ex on the Beach', men her to år senere er oplevelserne fra Mauritius, hvor programmet blev optaget, blevet bragt til live igen.

I det svenske er man nemlig faldet over sæsonen, hvor Mathias undervejs kalder deltageren Stine for 'skank', og det har medført en sand mediestorm, der betyder, at Mathias Severinsen nu - endnu engang - beklager udtalelsen.

'Hej venner. Der er på det seneste blusset noget op på svensk Instagram angående, hvad der bliver vist i tv, hvor jeg er en af elementerne i kritikken. Der er en episode i 'Ex on the Beach', hvor jeg kalder Stine for noget uheldigt, og dette vil jeg selvfølgelig gerne beklage', skriver han på Instagram og fortsætter:

'Det har jeg også gjort til Stine både under og efter programmet, og der er intet mellem os den dag i dag, vi har det så fint med hinanden. Jeg har naturligvis intet nedladende syn på kvinder og mener, at de er ligeså meget værd som os mænd og bør behandles på lige fod'.

Opslaget er blandt andet 'liket' af Stine.

Færdig: - Jeg trækker stikket fuldstændig

Småkomisk

Til Ekstra Bladet fortæller Mathias Severinsen, hvordan han pludselig er blevet en del af svenskernes kulegravning af dansk reality, der på det seneste har medført en MeToo-storm mod såvel TV3 som Reality Awards.

Lagt for had i udlandet: 'Undskyld'

- Det er en svensk journalist, der har valgt at tage sagen op. Jeg ved ikke, hvordan hun er stødt på sagen, men hun må have ment, det har været et aktuelt emne, siger Mathias Severinsen, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen.

Han lægger ikke skjul på, at han finder det hele lidt hysterisk, og den tilgang har medført, at hans Instagram-profil er blevet bestormet af fortørnede svenskere.

- Problemet var, at jeg i sjov inde på hendes opslag (journalisten, red.) skrev 'hva så, er I okay herinde eller hvad', så på den måde fik de en indgang til min Instagram. Det var ikke gennemtænkt, så jeg er begyndt at få utroligt mange svenske følgere, der stiller spørgsmål og sviner mig til, siger Mathias Severinsen og kalder det 'småkomisk'.

Realitybabe forelsket: Dater ungdomsflirt

- Hvis det er småkomisk, hvorfor undskylder du så?

- Det skal man jo. Jeg kan godt se, at det ene klip, hvor jeg kalder Stine for en skank, ikke er i orden, det skal jeg undskylde for, det kan jeg godt se, men jeg har både i programmet og efterfølgende talt med Stine, og vi er 'all good'. Jeg tænkte vel, at jeg måtte gå ud og vaske hænder offentligt for at have mit på det rene. Det var nok bare det rigtige at gøre, siger Mathias Severinsen og fortæller, at han kontaktede Stine, inden han lavede sit beklagende opslag for at sikre sig, at det var okay med hende.

Doctor Cock

Ifølge Mathias Severinsen er det ikke kun 'skank'-kommentaren, der er faldet svenskerne for brystet.

- De taler også om 'Doctor Cock', som jeg kaldte mig selv, men de klipper mig ud af kontekst og viser ikke, at jeg flækker af grin over det, fordi det var en joke til en udklædningsfest. Det er dog mest den anden, der køres på. Det er svenskere i en nøddeskal.

Ups! - Det er en kæmpe brøler

Selvom han synes, det er mærkeligt at blive trukket ind i en sag, omhandlede at han skulle have et fornedrende kvindesyn, så mener han ikke, at man kan sammenligne hans egen to år gamle sag med Türker Alici, der kastede en vandflaske i hovedet på Sarah Dohn.

- Det er mærkeligt for mig, men det med Sarah og Türker var i år, det kan jeg lidt mere forstå. Det er også en lidt mere alvorlig episode. Mit er vand i forhold til, jeg synes i hvert fald ikke, at min episode er på samme niveau.