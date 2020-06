Lagt for had: - Jeg beklager meget

Mandag gik tv-kendissen Amalie Szigethy, der blandt andet er kendt fra 'Forsidefruer' og 'Paradise Hotel', til tasterne på sin Instagram-profil, hvor hun delte et indlæg fra den socialdemokratiske politiker Malthe Johan Poulsen.

I indlægget kom politikeren med sin holdning om den store 'Black lives matter'-demonstration, som fandt sted i København søndag til fordel for afdøde George Floyd, der blev dræbt af en politibetjent i Minneapolis, USA.

'Nu vælger 10.000 mennesker at skide på det hele for at vise sympati med de sortes kamp mod diskrimination i USA. Sympatisk, men pokkers usolidarisk overfor Danmarks syge og ældre. Man kan jo spørge sig selv, hvilken forskel den demonstration kommer til at gøre for de sorte i USA? Jeg gætter på ingen. Det her har intet med solidaritet at gøre. (...) Det gør mig sgu vred', lød det blandt andet i opslaget.

Efter Amalie Szigethy delte netop det opslag, er det væltet ind med kritiske kommentarer til den 28-årige tv-kendis, hvor flere kalder hende 'racist', 'uvidende' og 'ugidelig', fordi hun ifølge kritikerne ikke har sat sig nok ind i emnet.

Amalie Szigethy er i øjeblikket gravid med sit andet barn. Foto: Jonas Olufson

Derfor har Amalie Szigethy slettet opslaget og er samtidig gået til modangreb på sin Instagram-profil.

'Først og fremmest skal det siges - jeg vil gerne slå en stor fed tyk streg over, at jeg IKKE er rasict. Jeg kender selv mange, som er udlændinge og har venner, som ikke har samme hudfarve som mig. Black lives matter - JA og jeg har super meget respekt for, at man demonstrerer I Danmark. Tag gerne mine ord ind til dig/jer. MEN jeg forstår ikke, at man skal gøre det i denne tid', skriver hun.

Du kan læse hele Amalies opslag om sagen her:

Se også: Amalie afslører: Det bliver en....

Grove trusler

Til Ekstra Bladet fortæller Amalie Szigethy, at hun siden opslagene har modtaget mange grove beskeder og deciderede trusler.

- Jeg kan se, hvem det er, der er efter mig. Nu er jeg bange for at lyde racistisk, men det er dem, der færdes i de her 'Black lives'-grupper.. Det er dem, der sviner mig til, siger hun og fortsætter:

- Folk har for eksempel skrevet, at jeg er en luderso, og at de håber, at mit barn dør. Jeg delte det her, fordi det lå op af min mening, og fordi jeg synes, det er en vigtig sag. Selvom jeg aldrig normalt deler politiske opslag på mine sociale medier. Men det skal jeg da love for, at jeg kom galt i byen med. Så det vil jeg tænke over en ekstra gang, før jeg gør det igen, siger hun til Ekstra Bladet.

Ifølge Amalie Szigethy er hun blevet meget påvirket af de mange negative reaktioner, hun har fået.

- Jeg bliver meget ked af det. Det ligger meget fjernt fra den virkelighed, jeg kommer fra. De her personer, der er ude efter mig, er meget aggressive, og de er ligeglade med, at der sidder et menneske på den anden side af skærmen.

Se også: - Jeg har haft det forfærdeligt

Men kan du ikke også godt forstå, at folk forholder sig kritisk til dit udsagn, og er det ikke også i orden?

- Jeg synes, det er mærkeligt, at jeg er blevet kaldt racist. Det er jeg slet ikke. Jeg har venner, der er en anden farve end mig. Jeg har intet imod udlændinge. Og jeg står op for alt det, der sker, men jeg har også lov til at ytre min mening, siger hun og fortsætter:

- Jeg forstår godt, at nogen kan blive stødte, og jeg forstår kritikken. Men jeg føler, at jeg er blevet helt vildt misforstået. Jeg bliver svinet til for noget, jeg ikke engang selv har skrevet. Men når det er sagt, kan jeg godt se, at det måske ikke var så smart at formulere det på den måde.

Amalie Szigethy fortæller, at hun lige nu modtager mange trusler fra falske profiler, og at hun prøver at holde dem ude fra hendes profil. Det er dog svært.

Se også: Efter fyring: Det skal Amalie nu

- Jeg blokerer dem, der skriver grimt til mig, for jeg gider ikke at finde mig i det. Men der bliver ved med at blive oprettet profiler, som bliver ved med at spamme mig. Det er nærmest terror, siger hun og fortsætter:

- Men jeg følte alligevel, at jeg var nødt til at sige noget, fordi jeg er blevet misforstået. Og der skal ikke gå nogen menneske derude og tro, at jeg har noget imod mennesker, der har en anden farve end mig selv. Jeg beklager, hvis jeg har trådt nogen over tæerne, for jeg vil kun folk det bedste. Men at blive svinet til på den her måde er ikke okay, heller ikke bare fordi man er et offentligt ansigt, siger hun.