Lagt for had: - Jeg fik det så dårligt

Det sociale medie Jodel tillader sine brugere at skrive anonymt om alt og alle. Det har paradisoerne Klara Montes og Lenny Pihl oplevet på egen krop, og der bliver ikke lagt fingre imellem på appen.

Både sandheder og løgne flyver gennem feedet i et hidsigt tempo til stor frustration for dem, det går ud over. For de har ikke en chance for at se, hvem der skriver modbydelighederne.

- Der er nogle, der har sendt screenshots til mig fra Jodel, og der var jeg inde og downloade appen en enkelt dag. Jeg fik det så dårligt, for folk er virkelig stride. Det var over stregen, så jeg slettede appen, siger Klara Montes, der deltager i årets 'Paradise Hotel', i videoen over artiklen.

Hun gæstede Ekstra Bladets tv-studie sammen med paradise-kollegaen Lenny Pihl, og han har også stiftet bekendtskab med Jodel, som han decideret hader.

- Det er et eller andet sted for analfabeter, der ikke fatter en skid og bare sidder og lukker lort ud om alt muligt, de har hørt forskellige steder. Kom væk derfra, lyder opfordringen fra Lenny Pihl.

Løj om utroskab

Han kunne selv læse, hvordan hans forliste forhold til Nadja Hansen blev ivrigt debatteret.

- Jeg hentede det i går, fordi jeg hørte, at der var nogle, der havde skrevet, at mig og min ekskæreste, Nadja, var gået fra hinanden, fordi jeg havde været hende utro på en ferie og havde ringet hjem og sagt til hende, at jeg havde været hende utro. Det var slet ikke sådan, det var, fortæller han.

- Vi gik ikke fra hinanden på grund af utroskab. Vi var bare ikke gode for hinanden mere. Det er den rigtige historie. Men så kunne jeg se, at folk skrev; 'jeg kender Lenny, og han sagde, at det var derfor'. Jeg tænkte bare; 'jeg er Lenny, hvad laver du?'.

De to paradisoer har en klar opfordring til folk, der ønsker at debattere deres liv. Fat mobiltelefonen og skriv til dem direkte i stedet for at deltage i anonyme konspirationer på sociale medier.

- Jeg aner ikke, hvem der gider bruge tid på det der. Jeg forstår det ikke. Hvorfor kan de ikke bare skrive til os, hvis de er i tvivl om noget? Jeg skal sgu nok svare, siger Lenny Pihl.

