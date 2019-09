Lagt for had: - Jeg har altid følt mig som hende den dumme

Ditte Julie Jensen, der blev kendt i store dele af Danmark efter sin deltagelse i DR-programmet 'Den store bagedyst', har haft fart på de sidste par år.

På bare tre år hun udgivet hele seks kogebøger om kager og desserter.

Men vejen dertil har bestemt ikke altid været lige nem for bagedronningen. Hun er nemlig ordblind, og derfor har det været en stor personlig udfordring for hende at lave bøgerne.

Det fortæller hun om i aftenens udgave af TV3-programmet 'Til middag hos...', hvor hun er dagens hovedperson.

- Jeg har skrevet seks bøger på tre år, og det er helt vanvittigt. Jeg forstår det heller ikke helt selv. En ting er, at jeg har skrevet de her bøger, men det har også været den største barriere for mig ever, siger hun og fortsætter med at fortælle gæsterne om sin ordblindhed:

- Det faldt mig på ingen måder naturligt at skrive bøger. Jeg er blevet testet meget i mine unge dage for at være ordblind, hvilket gør, at da jeg udgav min første bog, der brød jeg fuldstændig sammen. Tænk at jeg kunne få lov til at kalde mig selv forfatter på baggrund af, at jeg er så dårlig til at skrive, som jeg i virkeligheden er, siger hun.

Ditte Julie Jensen er ordblind, og det at skrive bøger har derfor været en stor udfordring for hende. Foto: Privat

Lagt for had online

Det faktum at hun ikke altid har lige nemt ved ord, korrekt tegnsætning og stavning er dog ikke gået hendes tusindvis af følgeres næser forbi, og det har ført til, at hun til tider har fået meget hårde ord med på vejen.

- Dengang jeg startede bloggen og blev offentlig på de sociale medier, der blev jeg jo sablet ned. Der kørte tråde på mine billeder, fordi folk blev provokerede af min måde at skrive på. Jeg manglede kommaer, nutids-r og så videre, siger hun og fortsætter:

- I virkeligheden tror jeg ikke, at det var ment så stødende, men jeg tog det enormt meget ind, fordi det er noget, jeg har kæmpet med altid. Jeg har altid følt mig som hende den dumme, og jeg var så bange for, at folk skulle finde ud af, hvor dum jeg i virkeligheden var.

Som konsekvens af de hårde beskeder søgte Ditte Julie Jensen professionel hjælp til at lære at håndtere sin ordblindhed og de udfordringer, der følger med.

- Jeg tog det enormt nært, og jeg ramte også en mur. Jeg blev nødt til at søge hjælp og arbejde med mig selv, siger hun i programmet.

- I dag har jeg lært at elske alle mine svagheder, for jeg har fundet ud af, at det er mine største styrker. Og det kan jeg godt lide at dyrke, når nu jeg har en stemme på de sociale medier, understreger hun.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Ditte Julie Jensen, der oplyser, at hun ikke har yderligere kommentarer til programmet, før hun selv har set det onsdag aften.

