Lagt for had: Nægter at bruge maske i bus

Saszeline er igen i vælten på de sociale medier, fordi hun ikke vil bruge maske i offentlig transport. Sangerinden prøver nu at få andre til at droppe mundbindet

Når det kommer til corona, giver Saszeline Dreyer tæt på ingenting for de meldinger, de danske sundhedsmyndigheder udsteder til befolkningen.

De seneste par uger har følgere af Saszelines profil kunnet se den tidligere S.O.A.P-sangerinde sætte spørgsmålstegn ved alt fra vacciner mod sygdommen til nu mundbind i offentlig transport.

For den 38-årige influencer mener nemlig bestemt ikke, at det er nødvendigt at bruge mundbind i det offentlige.

Mandag lagde hun en story ud på Instagram, hvor hun i busser går ind uden mundbind på og fortæller folk i køretøjet, om de godt ved, at det slet ikke virker.

Det har fået folk på de sociale medier helt op i det røde felt, og Saszeline er blevet kaldt alt fra idiot til en løgner på de sociale medier.

Det er dog ikke noget, hun tager særlig tungt, da Ekstra Bladet møder hende til en snak om hendes mistillid til de danske myndigheder.

- Hvorfor er det, at vi skal bære et mundbind i al offentlig transport? Jeg gjorde det, fordi jeg ikke mener, at reglen giver mening. Mundbind kan ikke dække for de partikler, som en vira skaber. Det kan du med bakterier. Men de her går lige igennem. Jeg bliver ked af det på den næste generations vegne. Vi skal oplyse om, at det ikke er korrekt, at de hjælper.

Sangerinden henviser til udtalelser fra lægen Kim Varming, der tidligere har udtalt, at maskerne ikke har en effekt.

'Kravet om mundbind i offentlig transport, har i høj grad været medvirkende til at øge frygten for Covid-19 i Danmark. Det er helt ubegrundet, når man ser på statistikken for indlagte patienter. Man kan tænke, at nogle politikere ønsker at vedligeholde en frygt i befolkningen', har han tidligere skrevet på Twitter.

Saszeline forklarer, at det netop også var grunden til, at hun tog fat i pigerne.

Hvorfor får du pigerne til at tage deres mundbind af?

- Jeg beder dem ikke om at tage dem af. Jeg spurgte dem, om de vidste, at masken ikke hjalp. Så svarede de: 'Gør den ikke?' Og så forklarede jeg dem det. Og det pigerne så gør, det er, at de tager dem af. Mange af maskerne skal fx være CE mærket, og det er der mange, der ikke er.

Og der var ingen, der greb ind?

- Buschaufføren havde forklaret mig, at det var hans job at informere mig om, at man skulle have maske på. Men der er en paragraf fire, stykke fem, hvor der står, at du ikke skal have maske på, hvis du får vejrtrækningsproblemer eller et ildebefindende.

Men det jo civil ulydighed, og det kan resultere i en bøde. Tænker du ikke over det?

- Men hvis man ikke føler man trækker vejret ordentlig, så må man vel godt bruge paragraf 4.5?

Folk lader jo ikke til at være enige med dig. Forstår du, at folk mener, du er konspiratorisk?

- Selvfølgelig forstår jeg dem. Jeg er ved at uddanne mig til psykoterapeut, og jeg forstår godt, at det har været et traume for mange mennesker. Men et traume er et åbent sår, hvis du tror på Covid-19 kan slå din familie ihjel. Når jeg går ind og puster til noget, hvor folk har haft et traume, og siger noget andet, så kan de ikke forstå det. Jeg har jo fået mange beskeder om, at min mor og børn skal dø. Men jeg tager det ikke til mig, fordi det er deres traume. Jeg gør det her for at vække befolkningen. Jeg lader dem sige, at det er konspirationsteorier.

Men du ender jo med at fjerne din story igen?

- Jeg måtte lige justere, hvad folk kunne overskue at få fortalt. Derfor tog jeg den ned igen. Hvis budskabet ikke kommer ud, og folk laver ramaskrig, så er det ikke det værd.

Det siger sundhedsstyrelsen om mundbind: Der ses fortsat tegn på stigende og mere udbredt smitte med ny coronavirus i Danmark. En række lokale udbrud er gradvist ved at komme under kontrol, men vi ser samtidig smitte til et stigende antal kommuner. Vi ser en stigende aktivtet i samfundet og vi vil på grund af efteråret i stigende grad rykke indenfor over de næste par måneder. Alt sammen vil gøre det vanskeligere at overholde anbefalinger om afstand og kan medvirke til øget smitte. Det er samtidig væsentligt, at alle kan opretholde et hverdagsliv og ikke skal isolere sig derhjemme. På baggrund af dette har Sundhedsstyrelsen vurderet for, hvilke grupper og i hvilke situationer mundbind bør anbefales. Der findes ingen absolutte grænser for, hvornår mundbind bør tages i brug og vurderingen bør ske ud fra en helhedsbetragtning af alle de nævnte faktorer. Det vurderes, at den kollektive trafik fortsat vil rumme særlige risici for smittespredning givet, at den øgede aktivitet vil vanskeliggøre mulighederne for at sikre efterlevelsen af afstandsanbefalingerne, særligt ift. personer i øget risiko for et alvorligt forløb, hvor afstandsanbefalingen er 2 meter. Samtidig vurderes det, at det store passagerantal vil medføre, at de rejsende har et potentielt stort antal tilfældige kontakter, hvilket kan udgøre en særlig risiko for større smittespredning. På den baggrund anbefales følgende: Der stilles krav om at bære mundbind ved rejse i den kollektiv trafik i hele landet og på alle tidspunkter af døgnet. Visse grupper bør være undtaget, og ansigtsvisir kan i særlige situationer være et alternativ. Kilde: sst.dk Vis mere Luk

Men selvom flere undersøgelser viser, at mundbind virker mod smitte med corona, er det ikke noget, der overbeviser Saszeline.

- Danmark plejede at være et frit og uafhængigt land. Men det er vi ikke mere. Nu er det Sverige, hvor de er uafhængige og ikke bruger mundbind eller taler om tvangsvacciner. Vi bruger ti millioner om dagen på at teste for corona. Hvorfor bruger vi ikke de penge på at hjælpe dem, der er i risikogruppen? Min mor er det selv, men hun mener også, at det er noget pjat at behandle en rask befolkning, som om vi alle er syge.

Fakta om mundbind Fra lørdag 22. august bliver det obligatorisk at bære mundbind eller visir i al kollektiv transport. Det sker for at stoppe spredningen af coronasmitte. Kravet om mundbind eller visir gælder passagerer over 12 år. Kravet omfatter passagerer i busser, tog, metro, letbaner samt flextrafik, flextur og på bus- og togstationer, metrostationer og ved letbanestoppesteder samt -stationer.

Nogle voksne vil af helbredsmæssige årsager kunne være undtaget fra kravet om mundbind eller visir.

Kravet omfatter også passagerer i den private kollektive trafik, herunder fjernbusser, færger og privat taxikørsel.

Kravet om enten mundbind eller visir gælder også for medarbejderne, herunder buschauffører og billetkontrollører, når de er i kontakt med rejsende/kunder.

Befinder medarbejderne sig i et aflukket rum, hvor passagerne ikke har adgang, for eksempel i førerrummet på et tog, er der ikke krav om at bære værnemidler.

Rejsende skal bære mundbind på stationer med videre, og passagerer, der ikke lever op til kravet, vil blive afvist.

Såfremt en passager skulle nægte at forlade transportmidlet, vil det blive håndteret af politiet. Kilde: Ritzau Vis mere Luk