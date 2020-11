Lagt for had: Nu trækker de i land

Reklamerne vakte ligeledes bekymringer hos eksperter.

Til Ekstra Bladet fortalte Sabine Elm Klinker, der er vicedirektør i Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade, at reklamer for slankeprodukter hos influencere er meget problematiske.

- Vi synes, det er problematisk, at normalvægtige eller slanke reklamerer for slankemidler. Det er med til at give en idé hos unge og også hos voksne om, at man kan komme til at se ud, som de gør, ved at bruge de her slankemidler, fortalte hun og fortsatte:

- Det her med at reklamere for noget, der skal hjælpe en til at tabe sig, når man er normalvægtig eller slank, er problematisk, fordi det bakker op om det meget slanke ideal og en idé om, at vi hele tiden skal arbejde på, at vores krop ser anderledes ud, end den gør.

Ifølge Sabine Elm Klinker kan sådanne reklamer for nogen også være medvirkende til at skabe en spiseforstyrrelse.

- Det er jo ikke, fordi opslaget i sig selv får folk til at få en spiseforstyrrelse. Der er ikke en direkte sammenhæng på den måde. Men hvis man allerede er ude i de baner, bliver man bekræftet i, at man skal gøre noget mere, og at en slank krop skal slankes yderligere, eller at man skal bruge medikamenter for at holde den vægt, sagde hun og fortsatte:

- Det giver luft under vingerne til det her ideal om, at man skal tabe sig, og idéen om, at hun er slankere end mig, så hvis hun skal tabe sig, så skal jeg også. Så på den måde støtter det op om det ideal, der kan være med til at udløse en spiseforstyrrelse, og derfor kan det være skadeligt, siger hun videre.

Den slags reklamer kan ifølge Sabine Elm Klinker derfor potentielt være meget skadelige.

- Selvfølgelige er det ikke én til én, men en spiseforstyrrelse starter ofte med en slankekur, og sådanne reklamer kan gøre, at man bliver mere modtagelig over for at modellerer sin krop med forskellige ting, sagde hun og tilføjede:

- Der er mange, der får lavt selvværd, fordi de hele tiden bliver mødt med billeder af flotte, slanke kvinder, og de prøver at leve op til noget, de ikke kan leve op til, og det skaber en følelse af at være forkert. Det bliver endnu mere intensiveret med sådanne reklamer, siger Sabine Elm Klinker og kalder på klarere retningslinjer for reklame på sociale medier.