Lagt for had: Sletter alt

'Kære Sofie, hvorfor skulle hele Danmark og mange dumme liderlige mænd og homoer se dine trusser? Var du også så fræk en pige som 18 år?'

Sådan lød indledningen på et Instagram-opslag, som Dennis Knudsen delte søndag aften, og som skabte heftig debat.

I opslaget referer han til, at tv-vært Sofie Linde til Zulu Comedy Galla stillede sig op på scenen og fortalte, at hun som 18-årig blev udsat for sexchikane af en stor 'tv-kanon' på DR.

Siden har Dennis Knudsen valgt at slette opslaget, som du dog kan læse herunder:

Siden opslaget er Dennis Knudsen blevet lagt for had, og det fik ham søndag til at gå til tasterne igen på sin Instagram-profil, hvor han forklarede, at han var blevet misforstået.

'UPS. Der havnede jeg i shitstorm, så sender jer, der misforstod mig et kys. NEJ. Jeg siger slet ikke, det er ok med psykiske og fysiske sexkrænkelser på job. Tværtimod. Burde straffes hårdt', skriver han blandt andet i opslaget, som siden dog også er blevet slettet.

Da Ekstra Bladet fanger Dennis Knudsen over telefonen mandag morgen, er han meget fåmælt.

- Jeg har ingen kommentarer, lyder det fra Dennis Knudsen, da Ekstra Bladet spørger ind til sagen.

- Men Dennis. Jeg vil jo gerne høre, hvorfor du har valgt at slette de her opslag? Blev det for meget, eller skal jeg se det som et tegn på, at du har fortrudt?

- Lad os lade det være ved det. Jeg har ingen kommentarer.

Sofie Linde: Ingen kommentarer Ekstra Bladet ville gerne have spurgt Sofie Linde om hendes reaktion på Dennis Knudsens markante udmelding. Hun meddeler via sin manager Line Køhlert Breinholt fra Heart Made Management, at hun ikke ønsker at kommentere sagen. 'Sofie Linde har ingen kommentarer til hans opslag', lyder den kortfattede udmelding søndag aften.

Ikke hacket

Søndag aften var det en anderledes snakkesalig Dennis Knudsen, som Ekstra Bladet havde i røret.

Her afviste han samtidig, at hans profil var blevet hacket, hvilket mange ellers havde spekuleret i efter hans opslag.

- Der er flere, der spørger, om min konto er blevet hacket, men det er den altså ikke. Jeg blev bare så træt af, at vi nu igen skulle ud i en runde MeToo. Det er jo noget, vi allerede har diskuteret, og det er jo ting, der er er sket for mange år tilbage, hvor folk følte sig krænkede, sagde Dennis Knudsen og tilføjede:

- Jeg blev provokeret af, at Sofie Linde tog en sag op om noget, hun oplevede som 18-årig, Det kunne hun jo have gjort noget ved allerede dengang, hvis hun virkelig følte, det var så voldsomt.

Siden Sofie Linde fortalte åbent om sin oplevelse med sexisme i mediebranchen har flere end 1.600 skrevet under på en støtteerklæring.

- Så har hun lige pludselig 1.600 underskrifter fra folk, der har været udsat for det samme og også er blevet krænket. Der mener jeg, at hvis så mange kvinder kan have være blevet udsat for det samme, så må samtlige mediemænd i dansk tv-, medie- og bladbranche jo være nogle værre svin, sagde Dennis Knudsen blandt andet.

