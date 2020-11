Lagt for had: Tager overraskende middel i brug

Musikeren Kim Wagner, der er gift med Anne Glad, som er kendt som livsstilsekspert i 'Kender du typen', har skrevet en sang, der handler om hans hustru og alle de hadefulde beskeder, hun modtager i kraft af sit virke som offentlig person.

20. november udkommer sangen med titlen 'Don't Care', og den har et helt særligt budskab.

- Sangen er egentlig skrevet om og til min kone. Hun er en offentlig figur, og jeg blev virkelig overrasket over, hvor meget smålighed og had hendes inbox bliver fyldt med, lyder det fra Kim Wagner i en pressemeddelelse.

Til Ekstra Bladet fortæller KIm Wagner, at Anne Glad som oftest er god til at være ligeglad, men at de hårde beskeder til tider også rammer hende.

- Anne er generelt god til at være ligeglad med de her beskeder, men alle kan blive fanget på det forkerte ben, når man modtager sådan noget. Hun læser ikke så mange af de her beskeder, siger han og fortsætter:

- Men en dag, da jeg var på vej i studiet, læser Anne en ubehagelig besked på Instagram, og det påvirkede hende rigtig meget, og det gav mig inspirationen til sangen. Det gør jo ondt at se sine kære blive sårede. Det er skideirriterende, og man bliver ramt af en følelse af afmagt, når man læser de her ting.

Ikke set før: - Tog en kæmpe chance

Modtages i flæng

Anne Glad fortæller, at hun jævnligt modtager ubehagelige beskeder, men at hun meget sjældent læser dem.

- Faktisk er jeg så irriterende, at mit forhold til sociale medier er sådan, at jeg kun læser beskeder fra mennesker, jeg kender. Jeg laver opslag på Facebook og Instagram, og jeg forholder mig kun meget sporadisk til kommentarerne, for jeg tager det meget ind, når jeg ser grimme beskeder, og derfor skåner jeg mig selv for det, siger Anne Glad til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Det er skræmmende. Det sidste år har jeg ikke åbnet en eneste besked fra nogen, jeg ikke kender, og det er fordi, jeg ikke gider de her grimme beskeder.

Kim Wagners sang 'Dont Care' kan streames fra 20. november. Foto: Kim Wagner

'Han var noget rystet'

Selvom Anne Glad også modtager mange kærlige beskeder, fra folk der har set hende på tv, er det ofte de grimme, der fylder.

- Dengang Kim og jeg mødte hinanden og blev forældre, fulgte Kims far med i kommentarspor i en artikel på B.T., og han var noget rystet. Jeg har fra start sagt, at jeg ikke ville høre om de her beskeder, han læser, siger hun og fortsætter:

- Jeg har det ligesom de fleste andre mennesker. Jeg er så heldig, at jeg får meget ros og kærlighed. Men der skal meget kærlighed til at opveje en kritisk kommentar. Det meste af det, kan jeg leve med, for det handler måske om, at jeg har dårlig tøjsmag, eller at jeg har brug for hjælp. Men andre gange er det meget grovere, og der tømmer folk deres hoveder fuldstændig ufiltreret. Der bliver det for meget.

Anne Glad er en del af panelet i 'Kender du typen'. Foto: DR

'Lummer' bommert: - Det gav mening i mit hoved

Har et særligt formål Kim Wagners sang skal ifølge ham selv ses som en opfordring til at hæve sig over de grimme kommentarer på internettet og være ligeglad mere ligeglad med, hvad andre mener om én. - Der er ikke andet at gøre end at være ligeglad. For man kan ikke tage kampen op. Man kan ikke indlede en verbal ting, og denne her sang er blevet inspireret af Anne, for hun er god til at være ligeglad, men det kan også ramme, og det er også okay, siger Kim Wagner og bliver suppleret af Anne Glad: - I dag har alle mobiltelefoner og vil optage en, uanset hvad man laver, og det adskiller jo sig fra, da jeg startede med at lave tv. Det meste af det, der kommer, er kærlighed. Men jeg synes tit, at når vi har debatter, kan det strande i nogle voldsomme poler, og det der hadefulde kommentarer kan bremse enhver dialog, siger hun og tilføjer: - Og sådan en som mig tager de ting meget nært. Jeg kan huske min første tv-optræden, hvorefter jeg fik en anmeldelse i Politiken, og det var virkelig noget, der fyldte. Det slog mig helt i jorden, og det krævede en god portion kærlighed fra familien, siger Anne Glad og fortsætter: - Jeg elsker simpelthen den sang, Kim har lavet. Det er verdens fedeste fuck-finger, og jeg håber, den kan komme ud og arbejde konstruktivt i verden og være med til at gøre, at vi behandler hinanden bare lidt bedre.

Du kan lytte til sangen om Anne Glad lige her.

Efter voldsom kritik: Jodel lukker ned for sladder