Lagt for had: 'Vi har fået mange vanvittige beskeder'

Lea Hvidt Kessler og Mikkel Kessler har fået hård kritik, efter de har valgt at rejse til New Zealand i en tid, der er domineret af coronavirus

Kessler-familien bestående af Lea Hvidt Kessler, Mikkel Kessler og deres tre børn har den seneste tid rejst rundt i New Zealand i forbindelse med en række tv-optagelser til deres program 'På eventyr med familien Hvidt Kessler'.

Det til trods for, at store dele af verden er i alarmberedskab på grund udbredelsen af coronavirus, og at danskere, der befinder sig i udlandet, er blevet opfordret på det kraftigste til at tage hjem øjeblikkeligt.

Kessler-familien har alligevel valgt at blive i udlandet, og det har medført hård kritik og en lang række grimme beskeder i familiens retning.

Det fortæller Lea Hvidt Kessler i et opslag på sin Instagram-profil.

'Vi kunne godt have siddet i vores situation og være rigtige kede af det, længdes hjem og være bange og frustrerede - og lad mig stoppe her for et kort øjeblik! - for havde det været sådan, havde det jo været helt ubærligt at modtage nogle af de tarvelige og et par enkelte tilfælde, vanvittige beskeder, som er tikket ind de sidste dage!', skriver Lea Hvidt Kessler på Instagram og fortsætter:

'Men egentlig er vi faktisk allermest glade og helt ok med at sidde sammen her i New Zealand. Omstændighederne havde vi set anderledes, da vi startede vores rejse. Men hele verden er under massivt pres og ekstreme forandringer!', siger hun videre.

Herefter forklarer Lea Hvidt Kessler, hvorfor familien valgte at rejse i første omgang:



'Vi rejser af flere årsager. Det er både vores job og vores absolut yndlingsting at foretage os! Vi forstår godt, at nogle mennesker kan have andre holdninger til at rejse, end dem vi har. Og det har vi stor respekt for. Vi er ikke alle ens!', skriver hun og tilføjer:



'Men det er meget vigtigt for os at slå fast, at når vi rejser rundt i verden med små børn, så har vi gjort vores forarbejde og har sat os ind i de pågældende forhold mm. At covid-19. har vendt op og ned på alle og alting, er der ikke nogen der kunne have forudset. Vi rejste, inden der var både opfordringer og forbud. Ligesom rigtig rigtig mange andre har gjort. De to lande, vi har besøgt på denne rejse, er fortsat IKKE risikoområder', skriver hun videre.

I opslaget fortæller hun ligeledes, at de savner familie og venner, men at de føler sig mere sikre i New Zealand lige nu, hvor antallet af smittede med coronavirus er væsentligt lavere end i Danmark.

Samtidig beder hun til, at folk tænker sig om en ekstra gang, inden de sender en grim besked i hende eller hendes families retning.

Ekstra Bladet har de seneste dage forsøgt at få en kommentar fra Kessler-familien, men uden held. Familien er lige nu i karantæne, fordi de under deres ophold i New Zealand har været i kontakt med en kvinde fra deres tv-produktion, som er blevet konstateret smittet med coronavirus.

Tidligere på ugen var Ekstra Bladet i kontakt med tv- og streamingskanalen Xee, der skal vise programmet om familien Kessler. De fortæller, at de gør alt hvad de kan for produktionen og familien Kessler.

Så snart deres karantæne er slut, skal familien hurtigst muligt tilbage til Danmark, forlyder det.