Lander kæmpe værtsrolle: Jeg er så nervøs

Hun er vant til at styre slagets gang i 'X Factor' og har vist sine værtstalenter i en række shows og programmer, men alligevel er det noget af en opgave, Sofie Linde nu har takket ja til.

Hun skal nemlig være vært på Zulu Comedy Galla.

Det annoncerer TV2.

- Jeg glæder mig som en vanvittig og ser utrolig meget frem til at lave et show med så højt til loftet, hvor der er plads til at gakke ud og gøre noget, bare fordi det er sjovt, lyder det ifølge tv-stationen fra Sofie Linde.

- Jeg ser Zulu Comedy Galla som legepladsen, hvor der er plads til det vilde og det anderledes, og hvor alt kan ske - og det glæder jeg mig til at være en del af, siger den 30-årige stjerne.

Dermed træder hun i fodsporene på Rasmus Bjerg, Sidse Babett Knudsen og Nikolaj Lie Kaas, som tidligere har stået i spidsen for showet.

I showet samles tidens sjoveste komikere for at hylde den danske comedyscene, og det er et drømmejob for Sofie Linde at få lov at stå i spidsen for showet, omend det også er noget af en opgave.

- Det er klart, at jeg er pumpet op til randen med nervøsitet og en vis ærefrygt - primært fordi jeg jo ikke har været vært på et show som det her før. Når det så er sagt, er det klart en pigedrøm, som er gået i opfyldelse, og det bliver så fedt at udfordre mig selv på den måde, lyder det fra Sofie Linde.

Showet afholdes i Operaen i København den 26. august og sendes på TV2 Zulu og TV2 Play den 6. september.

På grund af coronasituationen vil der i år ikke være mulighed for at købe billet til showet, oplyser TV2.