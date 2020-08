Landmand har fundet kærligheden

Sidste sæson af 'Landmand søger kærlighed' smed ikke mange kærlighedsforhold af sig, men derfor er det jo godt, at landmændene selv kunne tage affære efter kameraerne blev slukket.

I hvert fald har landmanden Martin Danielsen fundet kærligheden over Tinder, hvor han har mødt Amalie på 27 år.

Det fortæller han til Realityportalen.

Til Ekstra Bladet uddyber Martin Danielsen, hvordan de to fandt hinanden.

- Jamen jeg startede egentlig med at se de tilbud, jeg havde fået på Facebook efter programmet, men der var ikke lige noget, der fangede mig. Så jeg hoppede på Tinder, og der fik jeg jo mange tilbud, og så så jeg Amalie, fortæller han.

Og det var heldigt, at han nåede at fange Amalie, for hun var ved at være ret træt af den populære app.

Nu skal parret snart flytte sammen. Foto: Privat

- Hun har sagt, at hun var ret træt af mænd, og at det egentlig var sidste skud i bøssen, men efter en uge begyndte vi at se hinanden.

De to har været kærester siden februar, og de planlægger nu, at Amalie skal flytte fra Aarhus hjem til Randers hos Martin.

- Ja, det kommer senere på året. Hun er i gang med at tage et kørekort, det vil gøre det hele lettere for os begge to, men hun vil gerne herud på landet og bo.

Parret har allerede prøvet kræfter med at bo sammen i en måned under corona.

- Og det gik rigtig godt, fortæller Martin.

Amalie på 27 er meget glad for livet på landet. Foto: Privat

Kender ny landmand

Faktisk er Martin Danielsen også venner med den nye landmand Stine, der er med i programmet i år.

Det var nemlig Martin, der meldte hende til.

- Stine er så hjertevarm, men hun har bare kun mødt tumper. Så nu synes jeg, at hun skulle have et spark i gang.

Stine troede angiveligt ikke helt på Martin, da han fortalte, at hun var meldt til.

- Men det endte hun jo så med, og jeg har støttet hende og fortalt, at hun får en fantastisk oplelvelse. Og jeg har jo set de to afsnit, der er der, og hun tager jo alle med storm.

Martin har også allerede udset sig to favoritter til Stine.

- Enten Benjamin eller Niels. Niels er jo landmand, men der er noget med alderen. Han virker dog som en super oprigtig fyr.

Han ved dog ikke, hvordan det ender for Stine og mændene.

- Hun holder kortene tæt ind til kroppen. Hun siger ikke noget.