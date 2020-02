'Landmand'-Niels: Sådan går det med kærligheden

Da 'Landmand søger kærlighed' rullede over skærmen i efteråret 2019, stod det allerede inden programmet sluttede klart, at 46-årige Niels Skov Pedersen fra Ørum ikke havde heldet med sig til at finde den eneste ene.

Niels var dog glad for oplevelsen alligevel, men ærgrede sig lidt over, at han virkede lidt kedelig på skærmen.

- Det har været sjovt at være med. Jeg har dog også hele tiden tænkt meget over tingene, da jeg har haft mine børn in mente, så de ikke kom i klemme i skolen i forhold til de ting, jeg sagde og gjorde. Derfor er jeg også kommet til at virke lidt mere tør, end jeg er, lød det fra ham.

Da Ekstra Bladet for nyligt mødte ham til Reality Awards, afslørede han dog, at han bestemt ikke er afvisende over for at medvirke i mere tv.

- Hvis der byder sig noget mere tv, kunne jeg godt finde på at medvirke. Fremtiden må vise, hvad det ender med, lød det fra ham.

Niels kunne desuden fortælle, at han desværre endnu ikke har haft heldet med sig med kærligheden. Det generer ham dog ikke.

- Jeg har ikke fundet en kæreste endnu. Jeg leder efter den rigtige, så skal jeg nok give mig tid til hende, men ellers er det sjovere at bygge på mit hus. Jeg er aktiv på nogle Facebook-sider, ellers er jeg ikke rigtig aktiv efter at finde nogen, forklarede han og tilføjede:

- I øjeblikket bruger jeg meget af min tid på at bygge om. Ligesom jeg plejer. Jeg har altid alle mulige tåbelige projekter, så der er lang vej endnu.

