Landmanden Stine afslører stor nyhed

Parret, der fandt hinanden i programmet 'Landmand søger kærlighed', har absolut ikke ligget på den lade side.

Efter at være flyttet sammen i Stines lejlighed i Aars, har de to nu afsløret, at de har fundet en bolig sammen.

Det gør de til Billed Bladet.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Stine, at de to er flyttet sammen i en lejet bolig i Brørup, der er vest fra Kolding.

'Det er en lille nedlagt ejendom som Niels’ forældre købte tidligere i år for at udnytte jorden. Niels blev straks forelsket i den lille ejendom, jeg skulle lige se det lidt an, men må indrømme at det er rimeligt perfekt, og så er det jo en ret fin mulighed Niels' forældre tilbyder i form af, at jeg kan have heste med', skriver hun til Ekstra Bladet

Selvom Stine lige skulle mærke efter, er det dog allerede endt med at være en beslutning, som de begge er glade for.

'Jeg har dog lige skulle overveje det og mærke efter. Nu er vi super glade og glæder os begge til en 'ny start'', lyder det.

Lejligheden i Aars blev ifølge Stine for lille, og nu glæder de sig til noget større.

Parret holder også jul sammen i år. Det bliver hos Stines familie i Aars.

De flytter ind på ejendommen i starten af det nye år.

Meget forelsket

Tidligere har Stine fortalt, hvor smask forelsket, hun er i Niels, og at det var svært at holde forholdet hemmeligt, mens programmet kørte i tv.

- Vi har været underlagt mange ting. Vi må ikke afsløre, at vi er kærester, og derfor har vi jo også skullet passe på, hvor vi viste os, og det er bare hårdt for et nyt forhold, så vi glæder os til, at det bliver en anden hverdag, hvor man kan være lidt mere frie, siger hun og fortæller, at hun aldrig i sin vildeste fantasi havde tro på, at hun rent faktisk fandt sin fremtidige kæreste i programmet.

- Jeg havde håbet på det. Ellers havde jeg ikke sagt ja til det, men jeg havde da aldrig turde håbe på, at jeg ville blive så glad for en, som jeg er blevet for Niels. Det har været en vild sommer på mange måder, og nu glæder jeg mig bare til, at vi kan have et liv sammen uden kameraer.

Og det må man sige, at de to har taget hul på nu.