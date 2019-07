Landsholdsspiller på knæ for tv-kæresten

Den danske angriber Yussuf Poulsen får nok at se til den kommende tid.

Ud over han skal høvle bolde over målstregen både på landsholdet og for sin klub, RB Leipzig, bliver han i løbet af få måneder far for første gang, og så skal han sammen med kæresten Maria Duus til at planlægge bryllup

Den 25-årige fodboldspiller har været på knæ for sin gravide kæreste, der er aktuel i TV2-serien 'Kærester med landsholdet'.

- Jeg tror, at hun sagde ja, skriver Yussuf Poulsen på Instagram til billedet af det store øjeblik, hvor han frier til Maria Duus.

Som det fremgår af billedet er det på den græske ø Santorini, at Yussuf Poulsens frieri fandt sted.

Blandt de første til at ønske parret tillykke var Theresa Kofoed, der er gift med Poulsens landsholdskollega Nikolai Jørgensen. Theresa Kofoed er tv-kollega med Maria Duus i 'Kærester med landsholdet', hvor også Simon Kjærs svenske kone, Elina Gollert Kjær giver et indblik i, hvordan det er at danne par med en professionel fodboldspiller - på godt og ondt.

Tidligere på året kunne Yussuf Poulsen og Maria Duus fortælle, at de skal være forældre. De venter en dreng, der kommer til verden til efteråret.

Yussuf Poulsen og Maria Duus har kendt hinanden, siden de gik i fjerde klasse, men kærligheden blomstrede først mange år senere. De har været kærester i fire år.