Landsholdsspiller skal være far

Yussuf Poulsen skal være far for første gang

Snart skal den 24-årige landsholdspiller Yussuf Poulsen skifte fodbolden ud og jonglere med bleer og sutter istedet.

Til efteråret skal han og kæresten, Maria Duus, nemlig være forældre til en lille dreng.

Det afslører fodboldstjernen selv med et billede på sin Instagram-profil.

På billedet er to fodboldtrøjer fra den tyske klub RB Leipzig, hvor Yussuf Poulsen spiller. En i en stor størrelse, og en i en børnestørrelse med teksten 'Far' på ryggen.

Under billedet har fodboldstjernen skrevet:

'Soon to be dad' efterfulgt af to hashtags, der afslører, at det bliver en dreng, som skal fødes engang til efteråret.

Også Yussuf Poulsens jævnaldrende kæreste, Maria Duus, har delt den glædelige nyhed på sin Instagram-profil.

Kendt hinanden siden barndommen

Parret bor i den tyske by Leipzig, hvor Yussuf Poulsen som nævnt spiller i klubben RB Leipzig.

I forbindelse med VM i 2018 kunne man følge parret i TV2-serien 'Kærester med landsholdet'.

Der fortalte parret, at de havde kendt hinanden siden fjerde klasse, men kærligheden blomstrede først mange år senere. I dag har de været sammen i fire år.

Ekstra Bladet har forsøgt at få kontakt til parret, men de er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelse.