Langer ud efter løn-sviner

Da Sofie Linde var vært på Zulu Comedy Galla vakte hun stor opmærksomhed for at tale åbent om sexchikane, men også for at stille skarpt på forskellen i løn mellem kvinder og mænd.

I den sammenhæng langede hun ud efter 'X Factor'-dommer Thomas Blachman, som ifølge hende får meget mere i løn.

- Jeg bad ikke om en husbåd, jeg bad om en jolle, sagde hun og fortsatte:

- Vi kan godt lege den leg, at der ikke er forskel på mænd og kvinder. Det kan vi godt lege. Men det er bare ikke rigtigt.

Indtil nu har Thomas Blachman ikke reageret på udtalelserne, men da Ekstra Bladet fredag mødte ham til pressemøde forud for en ny sæson af 'X Factor' fortalte han, hvad han tænkte om Sofie Lindes udmelding.

- Jeg var på ferie, og så så jeg pludselig, at mit navn dukkede op i forbindelse med alt muligt med løn, siger han og tilføjer:

- Det er Sofies fulde ret. Jeg vil dog sige, at i og med at jeg udfører et stykke arbejde, som ingen kvinder ville kunne gøre - eller for den sags skyld mænd - ville kunne gøre på samme måde som mig, så er det jo usammenligneligt, siger Blachman.

Lige løn

Han fortæller, at det ifølge ham er fair, at han for eksempel får mere i løn end Sofie Linde, fordi han leverer et andet stykke arbejde.

- Jeg mener jo, at det er lige løn for lige arbejde, og folk i deres fulde fornuft kan jo ikke være i tvivl om, at det kun er retfærdigt. Men vi har jo ikke den samme arbejdsfunktion i det her, og tro mig - jeg under da alle i Danmark at få halvdelen af det, jeg får. Uanset hvad fanden man er. Der er ingen smalle steder der, siger han og tilføjer:

- Der er jo forskel på at være værtinde eller vært og dommer. Dommerne arbejder intenst med artisterne, og vi har flere arbejdstimer. Så det har ikke noget at gøre med, at jeg er mand, siger han og understreger, at han var overrasket over, at han pludselig havnede midt i debatten:

- Jeg gider bare ikke blive nævnt i alle mulige sammenhænge. Jeg har jo holdt kæft og ikke udtalt mig om noget, for der er ikke noget at udtale sig om. Grunden til at jeg har fået det samme i løn i ti år er, at jeg sidder med superskarpe kvinder, som får mere i løn, end jeg gør. De ved, at jeg er en blød mand, og at jeg har et kærlighedsforhold til mit arbejde, så de kan få mig til den samme pris.

Det var under Zulu Comedy Galla, at Sofie Linde blandt andet satte fokus på forskelle på løn mellem mænd og kvinder. Foto: Philip Davali

Han lægger dog ikke skjul på, at han får en god løn.

- Jeg har åbenbart nået et niveau, hvor man kan sige, at jeg er den bedstbetalte i tv-branchen. Hvis de ikke synes, jeg er det værd, kan de jo bare sige det.

Svært emne

Da Ekstra Bladet talte med Oh Land på pressemødet fortalte hun også, at hun tager hele løndebatten stille og roligt. Hun mener dog, at der er et stort tabu forbundet med at tale om løn.

- Det er sindssygt svært at snakke løn, også især i den kreative branche. Det er svært, for vi taler ikke ret meget om løn. Man ved sjældent, hvad hinanden tjener. Jeg ved sgu ikke, hvad Thomas og Sofie tjener. Jeg ved bare, hvad jeg selv har sagt ja til. Så der er utrolig meget tys tys, siger hun og fortsætter:

- Selvfølgelig kan man jo godt se, at der er nogen, der kører rundt i Porsche, og der er nogen, der kører rundt i Skoda. Så der er selvfølgelig forskel. Særligt i livebranchen. Men jeg har det fint nok med det. Sådan er det.

Ifølge Oh Land er det stadig et tabu at tale om løn. Foto: Philip Davali

- Er det vigtigt, at vi tager snakken om løn?

- Det er vigtigt, at der kommer gang i den snak. Man er bange for at tale om det og lægge sig ud med nogen. Man er måske bange for, at det går ud over en selv, siger hun og tilføjer:

- I den kreative branche er man så heldig, bare man har et job. Så som udgangspunkt er man også meget afhængig af de muligheder, man har. Det er en meget vigtig snak, og jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at der var ligeløn. Men det kan jeg ikke.

