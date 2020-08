Langer ud efter Sofie Linde

Fredag forklarede Sofie Linde, at hun ikke har tænkt sig at afsløre identiteten på den 'tv-kanon', der ifølge hende forsøgte at afpresse hende til et blowjob, da hun arbejdede i DR som 18-årig.

Det skete i et interview på TV2 News.

Her blev den 30-årige værtinde spurgt til, hvorvidt hun synes, det er fair, at hun har startet debatten for åben skærm til Zulu Comedy Galla, men ikke fører den til dørs ved at udpege manden, der har udsat hende for krænkelserne.

- Ja, det synes jeg. Det er en oplevelse, jeg har oplevet. Det er min oplevelse, og jeg har lovet mig selv, inden den her tale skulle holdes, at jeg ville gøre mit ypperste for at have fokus på bolden og få debatten lidt højere op, sagde hun til tv-kanalen.

Senere i interviewet tilføjede hun:

- Det handler for mig om at sætte fokus på en kultur, som særligt var engang, men som stadig eksisterer. Jeg synes ikke, jeg tager noget fra dem, der ikke turde sige nej. Havner du i den situation, så kan du godt sige nej, og jeg lover, at det nok skal gå alligevel.

Til Ekstra Bladet fortalte DR's HR-chef, Nanna Abildstrøm, fredag, at Sofie Linde ikke ønsker at gå videre med sagen, og at DR derfor har lukket den.

Den udmelding har vakt en del kritik. Blandt andre fra tv-personligheden Nikita Klæstrup.

Ganske skadeligt

I et opslag på sin Instagram-profil kritiserer hun Sofie Lindes udtalelser, som hun mener i flere tilfælde gør mere skade end gavn.

'Kære Sofie Linde', indleder hun opslaget og fortsætter:



'Jeg har enormt meget respekt for, at du taler ud om sexchikane i mediebranchen. Men der er nogen problemer, som jeg føler, at jeg bliver nødt til at italesætte. Dine udtalelser om, at du blot ønsker at sætte fokus på, at kvinder godt 'bare' kan sige nej er ikke inspirerende. De er derimod ganske skadelige', skriver hun og fortsætter:

'Jeg er sikker på, at det ikke er din intention, men det spiller på præmissen om, at sexchikane og overgreb ikke ville eksistere, hvis vi kvinder 'bare' tog os sammen. 'Bare' mandede os lidt op og 'bare' lærte at sige fra. Det fjerner ansvaret fra de mænd, som udnytter deres magtpositioner og lægger ansvaret over på unge kvinder, som frygter for deres karriere og deres position, hvis de 'bare' siger nej'.

Derfor mener Nikita Klæstrup, at Sofie Linde ender med at negligere problemet.

'Ganske enkelt så negligerer du fuldkommen de magtstrukturer, som gør, at mange ikke 'bare' kan sige nej. Du er ikke normen. Du er undtagelsen. Du har fået en fantastisk karriere og tillykke med den, men sådan er det ikke gået for alle.'

Det var fra scenen til Zulu Comedy Galla, at Sofie Linde fortalte om episoden i DR. Det fik publikum til at give hende stående applaus. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Samtidig stiller Nikita Klæstrup sig også kritisk over for, at Sofie Linde ikke ønsker at udpege sin krænker og lade DR gå videre med sagen.

'Du ønsker ikke at give hans navn til DR. Du føler, at dit arbejde er klaret nu. Det er det ikke. Jeg ved ikke, hvor denne her mand er nu. Jeg ved ikke om han stadig er i mediebranchen - det går jeg ud fra baseret på dine udtalelser. Hvad jeg ved er, at hans handlinger aldrig har fået konsekvenser', skriver hun og tilføjer:

'Det får de heller ikke nu. Hvorfor skulle de dog også det? Du har succes. Du er kommet videre. Men dit arbejde er ikke klaret. Jeg er lige startet i praktik. Det samme er mine medstuderende. Så beskyt mig. Beskyt os. Giv hans navn til DR. Lad dem foretage en intern undersøgelse og finde ud af, hvor mange han har gjort det her ved. Og sørg for, at han aldrig kan gøre det igen', skriver hun, inden hun til slut kommer med en opsang.

'Hvor ville det være fedt, hvis vi virkelig 'bare' kunne sige nej. Men det ville være endnu federe, hvis vi ikke blev mødt med tilbuddet om enten at sutte pik eller få smadret vores karriere'.



