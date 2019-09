Langer ud efter Tommy Kenter

Louise Kjølsen blev ked af det, da Tommy Kenter indirekte satte spørgsmålstegn ved, om hun kunne have gjort mere for ikke at blive voldtaget

Det var en intens diskussion, der løb lidt af sporet, da Louise Kjølsen, også kendt som Twerk Queen, inviterede seerne inden for i tv-programmet 'Til middag hos'.

Her åbnede hun op om den voldtægt, hun oplevede for fire år siden. Men i stedet for medfølelse gik skuespilleren Tommy Kenter i kødet på røv-vrikkeren med spørgsmål som:

- Hvorfor skubbede du ham væk, hvis du var glad for at have sex med ham?

- Hvorfor lagde du dig til rette, så han kunne komme til?

- Kunne du ikke have bremset ham på et tidligere tidspunkt?

Det har fået Louise Kjølsen til tasterne på sin blog, hvor hun blandt andet skriver 'Don't be like Tommy' - ikke vær som Tommy.

'Jeg ville ønske, at jeg havde haft mere overskud i situationen med Tommy, så jeg i stedet for at forklare og forsøge at overbevise, var stoppet op og havde kaldt det, der fandt sted: victimblaming. Altså, at jeg havde sagt: 'hov, der gav du vist lige mig skylden, for hvad et andet menneske gjorde imod mig.'

Louise Kjølsen har skrevet et blog-indlæg med titlen 'Don't be like Tommy - ikke være som Tommy. Foto: Tariq Mikkel Khan

Problematisk reaktion

I indlægget understreger Louise Kjølsen, at hun holder virkelig meget af Tommy Kenter, og at hun er sikker på, at hans spørgsmål ikke har været med onde eller dårlige intentioner. Over for Ekstra Bladet uddyber hun.

- Det er lige meget, om det er Tommy eller andre, der siger det. Det er bare vigtigt at få sagt, at det er problematisk, at man reagerer sådan på en voldtægt.

- Hvis det var min bil, der var blevet stjålet, ville man jo aldrig sige 'måske du skulle have ladet være med at stille den på gaden' eller 'det kan godt være, at du havde låst den. Men havde du ratlås'. Det siger folk jo ikke, så hvorfor siger de det, når man bliver udsat for en voldtægt, spørger hun.

Frustrerende udskamning

Louise Kjølsen fortæller, at hun formentlig havde bedt vedkommende om at holde sin kæft, hvis det havde været alle andre end lige Tommy Kenter, og hun opfordrer folk til, at de lytter, hvis de ikke forstår sig på emnet.

- Selvfølgelig var det frustrerende. Det er det altid. Det er super forfærdeligt at blive voldtaget, det kan jeg skrive under på. Det er et kæmpe traume, men det er næsten ligeså forfærdeligt at opleve den sociale udskamning og den konstante kamp, man har for at blive hørt på en retfærdig måde, siger hun og tilføjer.

- Jeg blev rigtig ked af det, for når du stiller de her spørgsmål, så siger du indirekte, at det var min skyld og mit ansvar at få det stoppet. Det er vigtigt for mig at skære ud i pap, at det ikke er mit ansvar at sørge for ikke at blive voldtaget. Det er dit ansvar ikke at voldtage mig. Jeg tror ikke, det var Tommys intention, men folk skal vide, at når de stiller de her spørgsmål, så er det dét, de siger, og det gør virkelig ondt.

Ekstra Bladet har uden held i flere dage forsøgt at få en kommentar til sagen fra Tommy Kenter.