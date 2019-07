Langer ud efter tv-vært: - Drop onkelhumoren

Jeg ved ikke, om du har sendt femdøgnsprognosen på jazzfestival, for hold da op, hvor den svinger. Sådan lyder en af Kåre Quists finurlige overgange til vejret.

Nogle elsker 'farhumoren' i hans overgange - andre bliver måske 'fararget'.

En af dem, der mener, det er blevet for meget, er Berlingskes litteraturskribent, Jeppe Bangsgaard. Det er klart, efter han skrev en mediekommentar, der blev bragt i onsdags.

'TV-værters hang til platte overgange og friskfyragtige kommentarer dræber nyhedsudsendelserne,' lyder det blandt andet fra Jeppe Bangsgaard.

Litteraturskribenten mener, at de kække overgange fjerner fokus fra nyhederne.

'I bedste fald er det ligegyldigt pludder, der distraherer i et ellers stramt redigeret nyhedsflow. Når det er værst, er det direkte afsporende,' skriver han.

Glad og beæret

Selv tager Kåre Quist dog ikke kommentaren så tungt.

- Jeg er beæret og stolt. Tænk, at Berlingske kalder mig skarp, begavet og behageligt selskab på skærmen. Det er i mine øjne præcis de tre vigtigste egenskaber hos en nyhedsvært. Så Jeppe Bang og jeg er enig om 99,9 procent af udsendelsen, kan man sige. Så er vi uenige om de der fem sekunders overlæg til vejret, fortæller nyhedsværten til Ekstra Bladet.

- Ofte er der humor og glæde i det sidste indslag. Ikke mindst her i sommerperioden. Så synes jeg ikke, at jeg eller andre værter behøver at stå med tilstræbt alvorlig mine og lægge over til vejret.

- Skribenten skriver blandt andet, 'Kåre Quist kan slet ikke lade være, fornemmer man. Kan du ikke lade være?

- Vi kunne aldrig finde på at gøre det efter et alvorligt indslag om brexit og naturkatastrofer. Det ville være ligeså upassende som en hawaiiskjorte til en begravelse.

- Jeg ved, at mange seere sætter stor pris på det lille smil til sidst. Jeg møder dem jo hele tiden, og de skriver til mig på mine sociale medier. Derfor ved jeg, at der er mange, der ligefrem sidder og venter på, om der kommer et lille smil til sidst, når jeg er vært.

- Og hvorfor er det vigtigt?

- Jeg tror, at det er med til, at værten også bliver et menneske og ikke en robot i nydeligt jakkesæt og perfekt bundet slips.

I vælten før

Tidligere på året var der ligeledes en klummeskribent - dengang fra Politiken - der var efter TV Avisen på DR.

Tv-vært kritiseres for stiletter: Hvorfor skal hun vralte rundt?

Dengang omhandlede sagen Kåre Quists kollega Nina Munch-Perrins brug af højhælede sko.

Derfor spurgte Ekstra Bladet ind til, om han var nervøs for, at der var en bevægelse mod tv-værterne. Dette afviser Kaare Quist dog blankt.

- Nej, med alt respekt for tv-anmeldere så er det én persons holdning. Vi holder altid øje med, hvad vores seere synes om vores udsendelser. Hvis der drejer sig om en frådende folkestemning, og folk pludselig går i fakkeltog mod det lille smil til sidst i TV Avisen, kan jeg jo altid gå over til at sige bare at sige, 'og nu skal vi have en vejrudsigt'. Det er heldigvis ikke så svært, forklarer han.

- Der er altid kritik af TV Avisen, og det er godt. Jeg ser det som et udtryk for, at TV Avisen betyder noget for danskerne.

En munter bemærkning til Vejr-værten i ny og næ er forside for @berlingske. Jeg er vbeæret! Især fordi litteratur skribent @JeppeBangsgaard kalder mig “begavet” og “Behagelig.” Tanten kan bare ikke lide #onkelhumor. Skal man le eller græde. #dkmedier #agurketid #onkelhunor pic.twitter.com/XV9l39rQdK — Kåre Quist (@QuistDR) 17. juli 2019

Ekstra Bladet har også været i kontakt med Jeppe Bangsgaard, der fortæller, at han ikke vil kalde det en hetz mod hverken Kåre Quist eller TV Avisen, men en principiel diskussion om, hvorvidt den type humor virker i en nyhedsudsendelse. Han ønsker ikke at kommentere yderligere.

Nedenfor har vi samlet forskellige citater fra den sidste måneds vejr-overgange fra Kåre Quist.