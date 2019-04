Langer ud: Han er bare en lille dreng

Frederik Skovbjerg var bestemt ikke begejstret for, at vennen kyssede med hans kæreste

I denne uges 'Ex on the beach' kom det frem, at Fie Laursen havde været sin udkårne i villaen 'utro' med en tidligere flamme.

Under 'Sandhed eller Tablet' kom det frem, at Jeppe Risager havde kysset med Fie Laursen, der kort forinden var blevet 'Ex on the beach'-kærester med Frederik Skovbjerg.

Det faldt Skovbjerg for brystet. Men skuffelsen var mest rettet mod Jeppe og ikke partneren Fie.

- En pige er en pige, men en kammerat er også en kammerat. Og Jeppe kaldte mig hans kammerat. Vi var kammerater, fortæller Frederik i denne uges 'Ex on the beach'-studie.

Da han kom ind i villaen fik han at vide, at den eneste pige, der er optaget, var Katarina. Han fandt derfor hurtigt sammen med Fie Laursen, der havde et godt øje til ham. Kort efter blev de kærester.

- Så skal man ikke gå at kysse med hende bagefter. Så det, synes jeg, er dårlig stil, forklarer han.

- Så han bryder 'brocode'?

- Det gør han helt sikkert. Man rører ikke andres damer, konstaterer Frederik om Jeppes opførsel.

Fik rejsningsproblemer på tv: Den virkede ikke som den skulle

- Det kunne ikke røre mig mindre

Og forholdet mellem de to markante skikkelser i villaen er ikke blevet bedre, siden de kom hjem til Danmark. De taler ikke sammen længere, og sådan ser Frederik helst det fortsætter og sender en stikpille mod den unge nordjyde.

- Jeg synes, han er tarvelig overfor visse tøser, og det ser folk også. Og det synes jeg bare ikke, er en rigtig mand værdigt. Så er han bare en lille dreng, siger Frederik konstant i studiet.

Det Ekstra Bladet taler med Jeppe Risager, preller kritikken af på ham.

- Jeg vil gå så langt som at sige, at hvad Fie Laursens kæreste har at sige, kunne ikke røre mig mindre, siger han køligt og giver sit bud på, hvorfor Frederik stadig kritiserer ham.

- Jeg tror, hvis jeg skal være helt ærlig, at han bare er lidt pinligt berørt over det, siger han og fortæller i samme ombæring, at han er kommet videre fra episoden og det der skete i villaen.

Reality-kvinder høvles ned for tv-sex

Hør Frederik udlægge sin side af sagen i denne uges 'Ex on the beach'-studie.