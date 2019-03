Langer ud: Klam opførsel!

Efter i flere uger at have været genstand for stor opmærksomhed i satireprogrammet 'Den Korte Radioavis' på Radio24syv har debattøren og aktivisten Amalie Have ifølge Amnesty International Danmark fået tilsendt utallige trusler og hadefulde beskeder fra programmets lyttere.

Det har skabt heftig debat på sociale medier de seneste dage, og nu blander den danske verdensstjerne Lukas Forchhammer fra bandet Lukas Graham sig i striden.

Det sker på Twitter, hvor han opfordrer danskerne til at lade Amalie Have være i fred.

'Og så stopper vi lige internet-mobningen af Amalie Have', skriver han og fortsætter:

'Hetz og trusler hører ingen steder hjemme. Satire er satire og er helt ok'.

Og så stopper vi lige internet mobningen af Amalie Have. — Lukas Graham (@LukasGraham) 27. marts 2019

Udsat for chikane

Ifølge Amalie Have har Radio24syvs satireprogram 'Den Korte Radioavis' igennem en længere periode foretaget telefonopkald til hende, hvor figuren Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm anklager hende for at være en 'helligfrans' og dobbeltmoralsk, fordi hun har kritiseret Lukas Graham for at udgive en coverversion af rapperen XXXTentacions nummer 'Sad'.

Bandet trak sangen tilbage, efter Amalie Have opfordrede sine 86.000 følgere til at spørge Lukas Graham om, hvorfor bandet støttede en rapper, der flere gange havde været anmeldt for vold mod kvinder, herunder hans gravide ekskæreste.

Efterfølgende har 'Den Korte Radioavis' taget et nærmere kig på Haves Spotify-profil, hvoraf det ifølge dem fremgår, at hun selv lytter til flere kunstnere, der er anmeldt og dømt for blandt andet vold og drab.

Amalie Have langer ud efter 'Den Korte Radiovis' og karakteren Kirsten Birgit. Foto: Klaus Vedfelt

Siden er Amalie Have, ifølge eget udsagn, blevet truet af flere lyttere, og det har ført til, at hun har svært ved at sove om natten, og at hun har haft flere angstanfald.

Og netop lytternes behandling af Amalie Have, mener Lukas Forchhammer ikke er i orden.

'Jeg taler ikke om DKR ('Den korte radioavis', red.), men om folks måde at omtale hende efterfølgende,' svarer han en bruger, der spørger, om det er mobning, når Radio24syv fremstiller hendes dobbeltmoral, og om det ikke er over grænsen, at Amalie Have har valgt at sende advokater efter radiostationen.

'Advokater er alt for meget. Men advokaterne skulle bruges imod dem, der sender trusler! Klam opførsel. Vi som mænd skal blive bedre til at værne om kvinder i den offentlige debat,' skriver Lukas Forchhammer.

Lukas Graham mener, at lytterne skal behandle Amalie Have ordentligt. Foto: Per Lange

Har det rigtig skidt

Ekstra Bladet har været i kontakt med Amnesty International Danmark i forbindelse med sagen. De mener, at satiren i Radio24syvs program er for syrlig og ætsende.

- Det handler om chikane. Hun har gennem længere tid været udsat for hetz og chikane. I ugevis er hun blevet kontaktet talrige gange og er blevet ringet op på trods af, at hun har frabedt sig det. Hun har blokeret deres nummer, men så ringer de bare fra et andet nummer. Hun græder, har angstanfald, har hjertebanken og har svært ved at sove. Hun har det rigtigt skidt. Det er konsekvensen af den her systematiske hetz, siger generalsekretær for Amnesty International, Trine Christensen, til Ekstra Bladet.

Den kritik er Mads Brügger, der er programchef på Radio24syv, dog ikke enig i.

- De har ringet til Amalie Have en fire-fem gange fra programmet og lagt en besked på hendes telefonsvarer. Det, synes jeg, er ret fredsommeligt, siger han til DR.

Ifølge Amnesty International Danmark, har Have dog fået opkald flere gange dagligt i ugevis - både under og uden for sendetid.

- Det passer simpelthen ikke. Det er et helt vanvittigt postulat, som jeg på det skarpeste vil afvise, siger Brügger videre til DR.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Amalie Have, men hun er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelser.