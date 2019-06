Lars Larsen alvorligt syg af kræft

Lars Larsen er ramt af alvorlig leverkræft og forlader livsværket JYSK for at være sammen med sin familie

Lars Larsen er blevet ramt af alvorlig leverkræft, som har spredt sig, og den 70-årige erhvervsmand træder derfor tilbage som bestyrelsesformand i JYSK med øjeblikkelig virkning, efter han i mere end 40 år har siddet ved roret.

Det oplyser JYSK i en pressemeddelelse.

Lars Larsens søn, 47-årige Jacob Brunsborg, bliver derfor ny bestyrelsesformand.

'Jeg er utrolig glad for og stolt over, at Jacob har valgt at tage imod rollen som bestyrelsesformand og dermed videreføre JYSK og Lars Larsen Group som en familieejet virksomhed', siger Lars Larsen i pressemeddelelsen og fortsætter:

'Jacob har været en del af virksomheden igennem mange år og har haft en central rolle i bestyrelserne i mange af selskaberne i Lars Larsen Group. Han er uden tvivl den rigtige til at videreføre den virksomhed, jeg startede', lyder det videre.

Lars Larsen erkender dog, at skiftet i formandsstolen kommer tidligere end planlagt, fordi han for nylig er blevet diagnosticeret med kræft, som har bredt sig.

'Det er desværre en meget alvorlig diagnose, jeg har fået, og derfor vil jeg bruge min tid og mine kræfter på min familie. Derfor betyder det meget for mig, at den fremtidige ledelse af virksomheden er på plads', siger Lars Larsen.

Lars Larsen træder tilbage, efter han har fået konstateret leverkræft. Foto: Ole Frederiksen

Lars Larsen har været sygemeldt siden 15. juni. Her bekræftede kommunikationschef i JYSK Nordic, Rune Jungberg Pedersen, at Lars Larsen er syg og derfor var trådt tilbage fra sit arbejde.

- Det er rigtigt, at Lars Larsen er syg. Der er sendt en intern meddelelse rundt til medarbejderne i JYSK. Det er sket lige for nylig, at han er blevet sygemeldt, sagde Rune Jungberg Pedersen til Midtjyllands Avis.

- Hvis du kender Lars Larsen, så ved du også, at han har en temmelig flydende kalender. Men han er ikke på arbejde, og vi ved ikke, hvornår han vender tilbage til arbejdet, sagde han videre.

Jysk ind til benet

Lars Larsen stiftede JYSK i 1979, og i dag - fire årtier senere - er det en international koncern med mere end 23.000 ansatte fordelt på omkring 2700 forretninger i 52 lande.

Succesen afspejles i økonomien.

Koncernen havde i regnskabsåret 2017/2018 en omsætning på 31,6 milliarder kroner og et rekordoverskud på 3,6 milliarder kroner før skat.



Lars Larsen har med hustruen, Kristine Brunsborg, siden 90'erne boet i en villa i Svejbæk i naturskønne omgivelser med udsigt til Borresø få kilometer fra Silkeborg.

Her er ægteparrets to børn vokset op i et beskedent hjem familiens milliardformue taget i betragtning.

I dag bor sønnen, 47-årige Jacob Brunsborg, stadig i Silkeborg to kilometer fra barndomshjemmet, mens datteren, 44-årige Mette Brunsborg, driver et landbrug i Himmerland en times kørsel nord for Silkeborg.