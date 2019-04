Lars Seier købte privatkoncert med legende

Lørdag fejrede Lars Seier Christensen sin endelige afsked med Saxo Bank.

Under overskriften 'Lars Transaction' havde den 56-årige rigmand inviteret en stor gruppe tidligere samarbejdspartnere og venner til fest på The Plant på Amager, og de omkring 1200 gæster blev overrasket med flere musikalske indslag.

Han fratrådte Saxo Bank i slutningen af 2015, men solgte først de sidste aktier sidste år.

Hovednavnet var uden tvivl Bryan Ferry, der også spillede op til Seiers 50-års fødselsdag.

Og dermed var der lagt op til en alle gode gange to, da rigmanden hyrede den ikoniske brite, der især er kendt for Roxy Music, endnu engang.

Fredag ankom Bryan Ferry til D'Angleterre, hvor han blev standsmæssigt indkvarteret. Foto: Anthon Unger

Se også: Lars Seier pønser på penge-gave til Liberal Alliance

Til aftenens fest forklarede Seier da også til Ekstra Bladets udsendte, at han og Ferry er blevet en slags private venner siden sidst.

- Bryan er min yndlingskunstner, lød det fra Seier, der roste sin kone for at have arrangeret den store fest.

Lars Seier Christensen med sin hustru, Yvonne. Foto: Anthon Unger

Udover Bryan Ferry optrådte også dancegruppen M People, der især hittede i 90'erne.

Lars og Yvonne Seier Christensen omgivet af deres fem døtre. Foto: Anthon Unger

Se også: Rigmand får eget program på TV2

Lars Seier Christensen er netop nu aktuel i TV2-programmet 'Vejen til Seier', hvor han hjælper iværksættere på vej.

Næste gang Bryan Ferry optræder i Danmark er i Vejle Bypark 20. juni.