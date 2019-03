Larsens enke afviser stjerne-instruktør

Det var oprindeligt planen, at Ole Bornedal skulle instruere en film om Kim Larsen, men det sætter enken nu en stopper for

I februar kom det frem, at 'Nattevagten'-instruktøren, Ole Bornedal, havde planer om at lave en film om hele Danmarks afdøde nationalskjald Kim Larsen.

Men dette projekt er for nuværende lagt i graven. Filmselskabet bag, Miso Film, har nemlig fået afslag på at bruge Larsens sange. Og uden hans sange kan det blive svært at lave en film om den ikoniske sanger.

Filmen skulle gå under titlen 'Om lidt bliver her stille', men der blev altså stille, længe før filmen nogensinde nåede til biograflærredet.

Ole Bornedal havde ellers fået manuskriptstøtte af Det Danske Filminstitut, og han samarbejdede med filmselskabet Miso Film.

- Vi havde et indledende møde med Det Danske Filminstitut. Så undersøgte vi, om vi kunne få rettigheder til at bruge musikken, men det fik vi nej til. De vil ikke frigive rettighederne, siger producer Mikael Olsen fra Miso Film til avisen.

Her ses Liselotte Kløvborg Larsen med sønnerne Lui og Hjalmer til premiere på forestillingen 'Midt om Natten'. Foto: Mogens Flindt

Nej fra enken

Det er Kim Larsens enke, Liselotte Kløvborg, der ejer rettighederne til hans musik, men bassist, filmproducent og sanger Peter Ingemann forvalter dem.

I et skriftligt svar til Ekstra Bladet bekræfter Kim Larsens impresario og tætte ven, Jørn 'Ørn' Jeppesen, at han på vegne af familien har afvist Miso Film.

'Jeg kan bekræfte, at jeg på familiens vegne har takket nej til alle film- og teaterhenvendelser, der er kommet i kølvandet på Larsens død', skriver han i en mail.

Han uddyber:

'Begrundelsen er, at familien for nuværende ikke har overskud, overblik eller lyst til at håndtere mange henvendelser. Det hele er stadig meget tæt på. Vi lader tiden gå, og så ser vi ad åre, hvad fremtiden bringer. Kims sange er derude, det må være fint'.

Kim Larsen døde 30. september sidste år. Han blev 72 år gammel.

Ole Bornedal fik kritik af John Mogensens datter efter filmen 'Så længe jeg lever'. Foto: Finn Frandsen

Så længe jeg lever

Det er ikke første gang, at Ole Bornedal kaster sig ud i at lave en film om en stor dansk musiker. Sidste år havde filmen 'Så længe jeg lever' premiere. Filmen var en skildring af John Mogensen på godt og ondt. 'Så længe jeg lever' blev modtaget vel af både biografgængere og anmeldere, men én person var langtfra tilfreds.

John Mogensens datter, Minna Mogensen, var meget utilfreds med måden, som faderen var blevet portrætteret på. Ifølge hende kunne filmen ikke have været længere fra virkeligheden.

Det fortalte hun i et program på Radio24syv.

- Jeg fik et chok og måtte gå, for den er så grim. Jeg har aldrig nogensinde set noget så grimt. Hæsligt, modbydeligt, tordnede Minna Mogensen, som i dag er 68 år gammel.

Direkte adspurgt, hvad hendes problemer med filmen er, lød svaret:

- Det er det hele, han har selv fundet på det.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Ole Bornedal og Miso Film, men de er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

