Larsens søn drømmer om Medina

Hjalmers drøm gik i opfyldelse, da Medina sagde ja til at lave musik med ham

Stemmen har sine tydelige aner, blikket er omtrent det samme, og flaben magen til.

Mens Hjalmer på mange måder minder om sin far, Kim Larsen, har han musikalsk taget et kvantespring i anden retning.

Særligt efter han i begyndelsen af året indspillede singlen ’Folk Som Os’ med popstjernen Medina.

- Det har været fedt, fordi jeg har set op til hende i mange år.

- Jeg var 13, da ’Kun For Mig’ (Medina-hit, red.) udkom, og har længe drømt om at arbejde sammen med hende, siger Hjalmer Larsen.

Et dejligt år

Han var at finde på den røde løber torsdag til ’Zulu Awards’ med et mindre entourage omkring sig.

Al snak om farmand var bandlyst, men den 23-årige sanger ville gerne fortælle om sin igangværende turné.

- Musikalsk har det været et dejligt år.

- Der er sket mange ting. Jeg er på turné, og der har hidtil været mange mennesker, og folk hører musikken online, siger Hjalmer.

På en nat

På den røde løber ville ivrige ugebladsjournalister vide, hvordan arbejdet med Medina kom i stand.

Hjalmer svarede åbenhjertigt:

- Da jeg blev signet, blev jeg spurgt om min ’drømme-feature’, og jeg sagde Medina.

- Alle grinede. Det kommer aldrig til at ske, sagde de.

- Men vi fik samme pladeselskab, samme producer, og folk snakkede om det, og så sagde hun ja.

- Vi gik i studiet og lavede sangen på en nat, fortæller Hjalmer.

Han bebuder, at han og Medina har ’forskellige ting i støbeskeen’ uden at gå yderligere i detaljer.

Hjalmers næste koncert er 15. februar i Vordingborg.