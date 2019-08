Lasse Rimmer gik i panik inden bryllup

I lørdags sagde komikeren Lasse Rimmer og bloggeren Line Hoffmeyer 'ja' til hinanden og holdt efterfølgende fest i den japanske have i Aarhus.

Normalt er Lasse Rimmer kendt som en rolig mand med et godt overblik, men han indrømmer, at det svigtede umiddelbart inden vielsen.

Det fortalte han, da han sammen med sin hustru dukkede op på den røde løber ved årets Zulu Comedy Galla.

- Jeg synes, vi er kommet okay fra start. Jeg var godt klar over, at hun ville være smuk, for det synes jeg, at hun er hele tiden, og det vil jeg gerne indrømme for enhver, der gider høre på det, siger Lasse Rimmer og fortsætter.

- Det allersidste, der sker før, Line kommer over til mig, det er, at jeg løber over til hendes kusine, som for en sjælden gangs skyld har sagt ja til at synge offentligt, fordi vi havde bedt hende pænt om det, og siger: 'Stop, stop for helvede, jeg har lige kigget rundt, og han må ikke gå glip af det her. Lines far er her ikke', griner Lasse Rimmer.

Det gik dog hurtigt op for ham, at panikken var ubegrundet, da vielsen skulle til at gå i gang.

- Imens jeg siger det, går det op for mig, at han nok er ude sammen med Line, og at det nok er derfor. Men jeg havde lige et øjeblik, hvor jeg tænkte 'åh fucking gud, han må ikke gå glip af, at hans datter kommer'. Han endte med at se det tættere på, end jeg gjorde, fortsætter han.

Gudesmuk hustru

Der er ingen tvivl om, at Lasse Rimmer er dybt forelsket i sin hustru. Og da han så hende på bryllupsdagen, var han helt solgt.

- Du var så smuk, at jeg slet ikke kan beskrive det. Det er helt åndssvagt, siger han og kigger på Line Hoffmeyer ved sin side.

Parret har valgt ikke at tage på bryllupsrejse - endnu i hvert fald. De har både været på familieferie og en tur til Barcelona, så det må tælle for en bryllupsrejse i denne omgang. De har ganske enkelt for travlt. Lasse Rimmer optræder med sit onemanshow 'Færre end 3', og Line Hoffmeyer, der læser engelsk på Københavns Universitet, skal i gang med sin kandidatgrad.

Mere 'Stormester'

Efter festen i lørdags skal de lige sunde sig.

- Festen fylder så meget i så lang tid, så bagefter er det ligesom, jeg kan forestille mig, at det er for en forfatter, der lige har sat det sidste punktum i en bog, hvor man er glad og lettet over, at alt er gået godt. Men så kommer der også bare en periode bagefter, hvor man tænker 'hvad så nu'. Der er lige et dunk bagefter, medgiver Lasse Rimmer.

Komikeren faldt pladask for Line Hoffmeyer i 2015, efter hun rettede henvendelse for at få hjælp med en skoleopgave.

Siden har den 47-årige komiker og studinen været håbløst forelskede. I dag bor de sammen i et hus i Karlslunde syd for København i en sammenbragt familie med komikerens to børn.

Line Hoffmeyer har tidligere fortalt, at hun i 2012 fik foretaget en hjertetransplantation, hvor hun fik et helt nyt hjerte. Hendes gamle hjerte var for stort, og hvor smukt det end kan lyde at have et stor hjerte, kunne hendes ikke pumpe nok blod rundt i kroppen.

Det har resulteret i, at Line med sit nye hjerte kan forvente at dø langt tidligere end hendes veninder.