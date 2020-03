Lasse Spang raser: Måtte betale 142.000 for at komme hjem

Fredag aften besluttede de danske myndigheder at lukke den danske grænse. Samtidig blev alle danskere i udlandet opfordret til at vende hjem. Nu!

Den meddelelse nåede også til Bali, hvor Lasse Spang Olsen var på ferie med sin familie - deriblandt sit lille barnebarn på bare 15 måneder.

- Vi bliver altså opfordret til at rejse hjem omgående og kan derfor ikke bruge vores oprindelige hjemrejsebilletter 22. marts. Det efterlader os med en kæmpe regning, for Udenrigsministeriet ikke har stemplet udlandet som rød zone. Lige nu er de fleste af de steder, alle danskere trækkes hjem fra, kun orange, og der dækker ingen hjemrejseforsikringer, siger Lasse Spang Olsen til Ekstra Bladet.

Han er mildt sagt ikke tilfreds med den situation, som han og tusindvis af andre danskere er blevet efterladt i.

- Det er selvsagt svært at få flybilletter lige nu og jeg har måttet betale 142.000 kroner for at få mig og min familie hjem, siger Lasse Spang Olsen og fortsætter.

- Det her handler ikke om mig og det er virkelig ikke for at ynke. Det her er en situation, som mange mange danskere er i, og det er langt fra alle, der har penge til selv at betale for nye billet, hvor prisen er skruet helt vildt op, siger han.

- Hvordan fik du råd?

- Ja, jeg har tømt min konto. Jeg er fuldkommen blanket af, og det betyder, at jeg ikke kan betale skat og moms. Så enten må jeg låne i banken eller også får jeg en skattegæld, siger den 54-årige stuntman, der har et klart budskab.

- Det er klart, at den her coronakrise rammer alle på alle mulige og langt alvorligere måder. Og det kan virke forkælet at sidde her og brokke sig over lidt udgifter og stress, når alle rammes så hårdt af sygdommen i hele verdenen. Men det kan også blive ret alvorligt for dem, der ikke kan betale 100.000 kroner ekstra for at komme hjem. De kommer til at strande i udlandet foreløbig indtil 14. april for egen regning, siger han.

Lasse Spang Olsen mener, at situationen burde være grebet anderledes an af de danske myndigheder. Især angriber han formuleringen 'om man vælger at blive i opholdslandet eller tage hjem til Danmark er i sidste ende en beslutning, man selv træffer, som det hedder i den officielle meddelelse.

- Hvis regeringen havde formuleret det bare en smule anderledes i deres udmelding eller havde givet hele verden farvekoden rød, ville folk i udlandet helt automatisk ville blive dækket af forsikringsselskaberne. Man kunne jo få den tanke, at regeringen holder hånden over dem for at sende regningen videre til borgerne, siger Spang Olsen, der landede i København med sin familie i nat efter en rejse på 25 timer.

- Vi har ikke oplevet noget ubehageligt, men vi har jo gjort alt det, man fraråder. Vi har været i meget tæt kontakt med mange mennesker i mange timer i overfyldte lufthavne og i flyene. Hvis ikke en af os har fået raget corona til os, er det da et mirakel, siger han.

Ingen hjælp at hente

Lasse Spang Olsen oplevede, at det var fuldstændigt umuligt at få hjælp fra Danmark, da han og hans familie havde brug for det.

- Udenrigsministeriet kunne vi slet ikke komme i kontakt til. Der var så meget pres på telefonerne, at opkaldet bare endte i dut dut, siger han.

Da han forsøgte at få fat i sit forsikringsselskab, var det noget af en tålmodighedprøve.

- Jeg var på ventetone i to en halv time. Til 27 kroner i minuttet. Ja, den regning kommer også på et tidspunkt, konstaterer Lasse Spang Olsen, der i øvrigt fik at vide, at forsikringen ikke kunne hjælpe ham.

- Et eller andet sted, er det jo vanvittigt at melde sådan noget ud en fredag aften. Det kan godt være, at de danske myndigheder har ekstra mandskab i weekenden, men ambassader, konsulater og flyselskaber i andre lande har jo lukket indtil mandag morgen. Det er altså ret frustrerende, siger han.

Lasse Spang Olsen understreger, at man som dansker godt kan vælge at blive ude i verden.

- Men samtlige meldinger fra rejsebranchen, flyselskaber og Udenrigsministeriets eget brev om situationen er, at flytrafikken indstilles. Så det er ikke en option at blive i et udland uden ordentlige hospitaler, siger han.