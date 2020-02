Laudrup-datter afslører: Er blevet kæreste med kendt kvinde

Brian og Mette Laudrups datter, Rasmine Laudrup, svæver på en lyserød sky.

Det skriver hun på sin lukkede Instagram-profil, hvor hun fortæller, at hun har fundet sig en kæreste, og at der er tale om dressurrytteren Cathrine Dufour.

Over for Ekstra Bladet bekræfter hun den glædelige nyhed, og hun har givet lov til, at vi bringer teksten fra det lukkede opslag. Her skriver hun:

'Jeg blev forelsket i en sjæl. Denne sjæl tilhører Cathrine Dufour. Intet har nogensinde føltes så rigtigt for mig som dette'.

Det nye par har da også en stor fælles interesse. Rasmine Laudrup er til daglig springrytter, mens Cathrine Dufour er en anerkendt dressurrytter.

Derudover har de for nylig indgået et samarbejde, hvor de uddanner og sælger heste.

