Laudrups datter er blevet gift

Lørdag er en helt særlig dag for familien Laudrup.

Michael Laudrups datter, Rebecca Laudrup, der er blogger og stylist, har nemlig netop sagt ja til sin udkårne Frederik Svejborg i kirken på slottet Holckenhavn, som ligger syd for Nyborg.

Du kan se et billede af det lykkelige par herunder:

Til ceremonien i kirken troppede flere kendte danskere ifølge B.T. op, heriblandt Peter Frödin, Jarl Friis-Mikkelsen og Kirsten Lehfeldt.

31. december 2017 annoncerede 24-årige Rebecca Laudrup på de sociale medier, at hun var blevet forlovet med Frederik Svejborg, og at der derfor var bryllup i vente. Det skete under en ferie til Vietnam.

'Godt nytår herfra Ho Chi Minh City. Mens alle andre forbereder sig på at hoppe ned fra stolene, valgte Frederik her i formiddags at hoppe ned på knæ! Min nytårshat blev så lige til en ja-hat! Vi bobler af kærlighed og lykke', skrev hun dengang i et opslag på Instagram.

Michael Laudrup sammen med sin kone, Siw. Foto: Kenneth Meyer

Rørende hilsen

Den seneste tid har Rebecca Laudrup også flittigt delt ud af bryllupsplanlægningen på sine sociale medier, hvor hun har forberedt sig til den store dag sammen med sin nærmeste familie om venner.

På Instagram sender hun også en kærlighedserklæring til Frederik Svejborg forud for brylluppet.

'Om lige præcis en måned er det vores tur. Dig og mig, Frede. Så kære Freddie, jeg må bare lige sige tak. Jeg tuder lidt ved bare tanken om at jeg skal have den kjole på, min far følger mig op, dig der stå der, og alle dem vi elsker er der sammen med os', skrev hun i opslaget og fortsatte:

'For tre år siden overscorede jeg og blev kærester med en fyr fra Fyn. Han fik det bedste frem i mig og gjorde mig så ovenud glad, så glad at jeg smed alt hvad jeg havde i hænderne og flyttede med ham til Kina. Jeg elsker dig - ja, jeg giver næsten mig selv kvalme. Men tak. Jeg glæder mig, ikke kun til denne fest, men til et liv sammen med dig', lød det fra kendis-datteren på Instagram.

Rebecca Laudrup og Frederik Svejborg har dannet par i tre år.