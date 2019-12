Laudrups datter er gravid: 'Den bedste gave'

Rebecca Laudrup kan i dag fejre sin fødselsdag, men det er ikke det eneste, som den nu 26-årige kvinde jubler over på denne dag i december.

På Instagram fortæller Michael Laudrups datter nemlig, at hun til foråret bliver mor for første gang.

Hun er nemlig gravid og venter barn med sin mand, Frederik Svejborg, som hun tidligere i år blev gift med.

'Jeg har altid syntes, at de bedste gaver var dem, som ikke var forventet, og når det nu er min fødselsdag i dag, så føles det helt rigtigt endelig at fortælle om gaven, som kom uventet og meget tidligere på året. For de sidste mange måneder er maven, kvalmen, kinderne og kærligheden vokset hjemme hos os,' skriver hun.

'Det er også til tider svært og hårdt og ensomt - men det tager jeg med, for vi glæder os bare så ubeskrivelig meget til at møde vores nye roomie, når blomsterne og bladene for alvor springer ud, og foråret pænt banker på døren. Og Frede, tak for mit livs fødselsdagsgave, jeg er sikker på, at vi bliver et badass team,' slutter hun opslaget.

Rebecca Laudrup og Frederik Svejborg blev 6. april 2019 gift efter tre års forhold. Og nu kan parret altså så småt begynde at glæde sig til at få et ekstra medlem til familien.

