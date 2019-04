Laudrups hus solgt til rabat-pris

Det var ikke langt tid, Michael Laudrup skulle vente, før han kunne videregive nøglerne til sit hus i Rødovre til nye ejere.

Faktisk tog det blot 50 dage at få en underskrift på skødet til det fireværelses rækkehus, som han satte til salg i januar. Det oplyser Boliga.dk.

Laudrup har ejet huset siden 2007, men det er hans far Finn Laudrup - der også selv har en fortid på grønsværen - som indtil nu har boet i det 107 kvadratmeter store hus, der ligger i et villakvarter ved Damhussøen.

Se også: Michael Laudrup sælger sin fars hus

Oprindeligt blev huset sat på markedet til 4.495.000 kroner hos mæglerfirmaet DK Boligsalg, men der er blevet handlet lidt, før det endelige håndtryk er givet.

Familien Laudrup har således skåret 295.000 kroner af prisen, og de nye ejere er altså endt med at betale 4.200.000 for det gule murstenshus.

Huset ligger i Rødovre. Foto: DK Boligsalg

Stadig over gennemsnit

På trods af nedslaget i prisen ligger den stadig i den høje ende, hvis man kigger på salgspriserne i området.

Køberne gav nemlig lige over 39.000 kroner pr. kvadratmeter for Laudrups nu tidligere hus, mens de villaer og rækkehuse, der blev solgt i Rødovre i 2018, i gennemsnit er handlet for 31.000 kroner pr. kvadratmeter. Det viser tal fra Boliga.

Der er nok ikke mange, der ikke nikker genkendende, når navnet Laudrup kommer på tale: Familien, der gennem flere generationer har gjort sig bemærket med deres talenter på fodboldbanen.

De flere generationer af Laudruper går da også igen på boligmarkedet, hvor også Andreas Laudrup har haft sin lejlighed i det indre København til salg i omkring 80 dage.

Se Laudrups hus HER