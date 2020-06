Lav din egen vilde Morten Ingemann-t-shirt

– Ekstra Bladet bliver beskyldt for sexisme over for kvinder, og det er selvfølgelig ikke sandt. Til gengæld er vi politisk ukorrekte, og det samme er tegneren Morten Ingemann, der laver striber til vores medie. Det er derfor, at Ekstra Bladet og Ingemann passer så godt sammen , og det er derfor, at vi har indgået et samarbejde om t-shirts med hans tegninger på, forklarer chefredaktør Poul Madsen.

Der er en bagside af alt, og det viser Poul Madsen her. Foto: Aleksander Klug

– Morten Ingemann er fed, fordi han laver satire over både mandlige og kvindelige svagheder. Ingemanns mænd er ofte vatpikke, og kvinderne er heller ikke for kønne. Han er ganske simpelt vores bedste bevis på, at vi ikke er sexistiske over for hunkønnet, mener Madsen.

I samarbejde med sin ven Torben Salomon sælger Morten Ingemann nu bæredygtige t-shirts med sine egne tegninger på. Foto: Niels Hougaard

På hjemmesiden Ingemann Design, kan man finde en oversigt over de mange t-shirts. Siden kan også tilgås via eb.dk, hvor linket fra fredag ligger lige under Ingemanns stribe.

Poul Madsen klukkede af grin, da han fandt netop denne stribe frem fra Morten Ingemanns enorme bagkatalog. Foto: Aleksander Klug

– Som man kan se på siden er vi økologiske, bæredygtige, fairtrade osv. helt ud i yderste led, og af indtjeningen er kun 25-30 pct. til os selv – resten går ud over de 20 pct til Ekstra Bladet til velgørenhed. Min partner i biksen er trykkeren Torben Salomon, og vi kører forretningen så der ikke forekommer spild. Vores t-shirt bliver først lavet, når kunden har kombineret størrelse, farve og motiv fra sitet. Og herefter kan den være fremme hos vedkommen på fem til syv arbejdsdage, forklarer Morten Ingemann.

Ud over de skøre striber, som kendes fra Ekstra Bladet, vil man også kunne vælge motiver om sport, børn, berømtheder, kunst plus en lang række andre emner.

Prisen ligger fra 299 til 369 kr.